Паэт: незаконная попытка увольнения гендиректора полиции несет опасность для государства

По мнению Паэта, от репутации правительства не осталось и следа, а следующим правительствам будет непросто восстановить авторитет правительства как института государственной власти. «Кто-то еще воспринимает всерьез нынешнее правительство? Политическая культура Эстонии упала ниже некуда», - сообщил он.

Паэт напомнил, при каких обстоятельствах пару лет назад министерского портфеля лишился Михаил Корб. По мнению политика, если бы в Эстонии по сей день существовала такая же политическая культура, то некоторые члены правительства могли уже несколько раз остаться без работы.

«Но этого не случилось. Теперь уже все равно, что говорит или делает член правительства и насколько это опасно для Эстонии, потому что реакции не последует. Хвастовство и чванство никуда не делись. Незаконная попытка увольнения главы полиции не только смехотворна, но и несет опасность для всего государства», - считает Паэт.