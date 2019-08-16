Кризис в правительстве: президент Кальюлайд вызвала Юри Ратаса на ковер

«Президент вчера была на связи с главой полиции Эльмаром Вахером и премьер-министром Юри Ратасом, и следит за ходом и развитием событий», - сказал советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Он сказал, что Кальюлайд довольна работой руководителя Департамента полиции и погранохраны и доверяет ему.

«Эстония – правовое государство и у нас действуют законы и правила, переступить которые никто не может, - говорит Линнамяэ. – У Вахера сегодня обычный рабочий день и я думаю, что это в данной ситуации также очень важно отметить».