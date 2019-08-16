Кризис в правительстве: президент Кальюлайд вызвала Юри Ратаса на ковер

Президент Керсти Кальюлайд как вчера, так и сегодня поддерживает связь с гендиректором полиции Эльмаром Вахером, а в ближайшее время она хочет встретиться с премьер-министром Юри Ратасом, сообщает Postimees.
«Президент вчера была на связи с главой полиции Эльмаром Вахером и премьер-министром Юри Ратасом, и следит за ходом и развитием событий», - сказал советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.
Он сказал, что Кальюлайд довольна работой руководителя Департамента полиции и погранохраны и доверяет ему.
«Эстония – правовое государство и у нас действуют законы и правила, переступить которые никто не может, - говорит Линнамяэ. – У Вахера сегодня обычный рабочий день и я думаю, что это в данной ситуации также очень важно отметить».
Кальюлайд беседовала с Ратасом и сегодня, в ближайшие дни президент встретится с премьер-министром, чтобы обсудить возникшую ситуацию в правительстве.