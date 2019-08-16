Пт, 16.08.2019
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Вадим Белобровцев: Мартин Хельме повел себя не самым лучшим образом

Вице-мэр Вадим Белобровцев.

ФОТО: Facebook

Комментируя по просьбе Rus.Postimees вчерашний поступок партнеров по коалиции – отца и сына Хельме – член правления Центристской партии Вадим Белобровцев сказал, что решение о дальнейших действиях партия будет принимать после встречи с Мартом Хельме.

«Ситуация, сложившиеся вокруг Эльмара Вахера, действительно несколько неоднозначна, и, как мне кажется, министр Мартин Хельме, повел себя в ней не лучшим образом, о чем уже сам сказал журналистам и премьер-министру и принс извинения за свое поведение, - сказал Белобровцев. - Что касается дальнейших действий в связи с этой темой и с деятельностью правительства в дальнейшем в целом, то, думаю, это станет понятно после того, как премьер-министр Юри Ратас встретится с председателем партии EKRE Мартом Хельме».

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