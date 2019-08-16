Вадим Белобровцев: Мартин Хельме повел себя не самым лучшим образом

«Ситуация, сложившиеся вокруг Эльмара Вахера, действительно несколько неоднозначна, и, как мне кажется, министр Мартин Хельме, повел себя в ней не лучшим образом, о чем уже сам сказал журналистам и премьер-министру и принс извинения за свое поведение, - сказал Белобровцев. - Что касается дальнейших действий в связи с этой темой и с деятельностью правительства в дальнейшем в целом, то, думаю, это станет понятно после того, как премьер-министр Юри Ратас встретится с председателем партии EKRE Мартом Хельме».