Кая Каллас: EKRE избавится от неугодных людей руками Юри Ратаса и Центристской партии

Вчерашняя встреча премьер-министра Юри Ратаса, министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме не нормализовала кризис в правящей коалиции и гендиректор полиции Эльмар Вахер где-то через полгода останется без работы, считает председатель Партии реформ Кая Каллас.
Встретившийся в пятницу вечером с Мартом и Мартином Хельме премьер-министр Юри Ратас сказал, что попытка отстранить от должности главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера — это недопустимо, но сейчас ситуация нормализовалась, передает Postimees.
Находящаяся в оппозиции председатель Партии реформ Кая Каллас критически настроена к данному заявлению. «Кто посчитает, сколько раз Юри Ратас говорил, что поведение EKRE "абсолютно недопустимо" и "это не должно повториться"? Тем не менее, мы видим, что "абсолютно недопустимое" поведение постоянно повторяется», - критикует премьер-министра в соцсетях Кая Каллас.
Каллас ссылается на управленческую логику, согласно которой Март Хельме и Эльмар Вахер не смогут продолжать работать вместе, поскольку министр внутренних дел не отказался от своих упреков в сторону главы полиции и не принес ему извинений, а Вахер не собирается добровольно уходить. «В любом случае во внутренней безопасности Эстонии продолжается кризис доверия и это не в интересах Эстонии», - подчеркивает Каллас.
«Вероятно, Вахер потеряет свою работу где-то через полгода и нынешняя "акция по примирению" предназначена только для проведения мирных выходных. Следующий на прицеле генеральный прокурор. Похоже, что EKRE собирается избавиться от всех высокопоставленных людей, которые до сих пор служили эстонскому государству и не имеют никакого отношения к партийной политике. И все это руками Центристской партии и Юри Ратаса», - считает Каллас.