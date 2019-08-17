Кая Каллас: EKRE избавится от неугодных людей руками Юри Ратаса и Центристской партии

Встретившийся в пятницу вечером с Мартом и Мартином Хельме премьер-министр Юри Ратас сказал, что попытка отстранить от должности главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера — это недопустимо, но сейчас ситуация нормализовалась, передает Postimees.

Находящаяся в оппозиции председатель Партии реформ Кая Каллас критически настроена к данному заявлению. «Кто посчитает, сколько раз Юри Ратас говорил, что поведение EKRE "абсолютно недопустимо" и "это не должно повториться"? Тем не менее, мы видим, что "абсолютно недопустимое" поведение постоянно повторяется», - критикует премьер-министра в соцсетях Кая Каллас.

Каллас ссылается на управленческую логику, согласно которой Март Хельме и Эльмар Вахер не смогут продолжать работать вместе, поскольку министр внутренних дел не отказался от своих упреков в сторону главы полиции и не принес ему извинений, а Вахер не собирается добровольно уходить. «В любом случае во внутренней безопасности Эстонии продолжается кризис доверия и это не в интересах Эстонии», - подчеркивает Каллас.