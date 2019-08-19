Министр Кинго назначила в совет KredEx своего человека

Министр по иностранной торговле и инфотехнологиям Керт Кинго назначила в пятницу своего советника Хеле Карилайд членом совета фонда KredEx.
Свою письменную подпись под назначением членом совета Карилайд дала днем ранее, 14 августа.
В соответствии с уставом KredEx полномочия члена совета длятся три года. Председателем его совета в настоящий момент является канцлер Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман и вице-председатель Эстонского союза предпринимателей Райво Ранд, помимо Карилайд в совет также входят председатель правления AS Eesti Talleks Кайдо Падар и мэр Пайде Прийт Вярк. Хеле Карилайд является советником Керт Кинго с июня, ранее она работала директором бюро по культуре и бизнес-дипломатии в Министерстве иностранных дел.
KredEx – это созданный в 2001 году фонд Министерства экономики и коммуникаций, который в том числе предлагает частным лицам обеспечения под госгарантии и пособия на приобретение дома и увеличение энергоэффективности жилья, а предприятиям – кредиты, рисковый капитал и страхование кредита для выхода на зарубежные рынки.