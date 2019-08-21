Фото: в продаже все больше квартир с профессионально выполненным интерьером

Трехкомнатная квартира площадью 61 м2 находится в построенном в 1970 году доме. В ее интерьере продумано все: от обоев и текстиля до мельчайших деталей интерьера.

ФОТО: KV.EE

Войдя в квартиру, вы сразу почувствуете на себе обаяние легких скандинавских оттенков, сказочную легкость и чистоту стиля. Это видно уже по фотографиям. Просто прелесть!

ФОТО: KV.EE

Квартира с простой, но продуманной планировкой состоит из спальни-кабинета, просто спальни, гостиной, ванной и кухни. И в гостиной, и в одной из спален есть балконы, на которых так приятно наслаждаться солнечными лучами в удобное для этого время.

ФОТО: KV.EE