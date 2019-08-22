Чт, 22.08.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
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  • Фото: недалеко от Тарту ждет покупателей уютное трехкомнатное гнездышко

Фото: недалеко от Тарту ждет покупателей уютное трехкомнатное гнездышко

ФОТО: KV.EE

Как пишет Postimees, в этой квартире все радует глаз и согревает душу.

Приятная трехкомнатная квартира площадью 73,5 квадратных метров находится в построенном в 2015 году доме. Даже на фотографиях чувствуется обаяние этого уютного жилища. Тщательно подобранные предметы декора и мебель гармонично сочетаются в одно целое.

ФОТО: KV.EE

Благодаря удачной планировке квартира выглядит просторной и светлой. Полы покрыты натуральным паркетом светлого тона, на полу в прихожей и ванной - красивая плитка. 

ФОТО: KV.EE

Покупатель квартиры получит также кладовку на первом этаже и парковочное место рядом с домом. В квартире установлена вентиляционная система с рекуперацией тепла, благодаря этому коммунальные платежи весьма умеренны. Зданию присвоен класс энергосбережения С. В цену входит вся обстановка. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE

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