Фото: недалеко от Тарту ждет покупателей уютное трехкомнатное гнездышко

Приятная трехкомнатная квартира площадью 73,5 квадратных метров находится в построенном в 2015 году доме. Даже на фотографиях чувствуется обаяние этого уютного жилища. Тщательно подобранные предметы декора и мебель гармонично сочетаются в одно целое.

ФОТО: KV.EE

Благодаря удачной планировке квартира выглядит просторной и светлой. Полы покрыты натуральным паркетом светлого тона, на полу в прихожей и ванной - красивая плитка.

ФОТО: KV.EE

Покупатель квартиры получит также кладовку на первом этаже и парковочное место рядом с домом. В квартире установлена вентиляционная система с рекуперацией тепла, благодаря этому коммунальные платежи весьма умеренны. Зданию присвоен класс энергосбережения С. В цену входит вся обстановка.

ФОТО: KV.EE