Вс, 25.08.2019
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  • Не вернулся домой: полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины

Не вернулся домой: полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины

Пропавший Каспар.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Виймси 40-летнего Каспара.

Полиция получила сообщение о пропаже Каспара сегодня, 25 августа, но, по словам близких, его в последний раз видели 24 августа около 17.30, когда он ушел из дома близких в Виймси.

Куда Каспар вчера направился, неизвестно, но до своего дома он не дошел. Полиция сразу приступила с бору информации и проверке мест, где он мог находиться. К сожалению, до сих пор не удалось установить его местонахождение. Патрули продолжают поиски.

Рост Каспара 175-180 сантиметров, у него среднее телосложение. Когда он ушел из дома родителей, на нем была черная футболка, темно-синий или — серый флисовый пиджак, черные рабочие штаны и черные ботинки.

По словам близких, ему нравилось ходить в Виймси в парк Лайдонер и порт Леппнеэме.

Полиция просит всех, кто видел Каспара после 24 августа или владеет информацией о его нынешнем местонахождении, позвонить на номер 112.

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