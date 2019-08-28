Ср, 28.08.2019
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  • В немецком аэропорту были отменены 130 рейсов из-за пассажира, открывшего по ошибке не ту дверь

В немецком аэропорту были отменены 130 рейсов из-за пассажира, открывшего по ошибке не ту дверь

Ошибка одного человека сорвала планы тысячи пассажиров.

ФОТО: Matthias Schrader / AP / Scanpix

В аэропорту Мюнхена во вторник, 27 августа, из-за ЧП пришлось отменить более 130 рейсов. Все из-за пассажира, который по ошибке открыл дверь запасного выхода в терминале. 

Один из самых загруженных аэропортов Европы был вынужден отложить 130 рейсов, после того, как некий пассажир, только что прилетевший в Мюнхен, открыл по ошибке дверь запасного выхода во втором терминале. 

В итоге сорвались планы 25 000 человек, так как аэропорт временно закрыл терминалы 1 и 2. 

По данным издания El País, виновник – молодой испанец 20-25 лет, который летел из отпуска в Тайланде обратно домой, в Мадрид, остановившись для пересадки в Мюнхене.

Прилетев в Мюнхен, молодой человек отправился в туалет, а когда вышел из кабинки, все его попутчики уже ушли. Он начал искать, где пройти контроль безопасности, но в итоге нашел не ту дверь. После того, как он нажал на кнопку запасного выхода для экстренного случая, сработала сигнализация. Всех пассажиров в терминале эвакуировали, а ожидающих посадки на самолет заставили проходить контроль безопасности еще раз.


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