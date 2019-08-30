Хельме: Партия реформ скоро поменяет председателя

Оппозиционную Партию Реформ, которая инициировала вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу, ждет смена правления, считает министр финансов и член партии EKRE Мартин Хельме.
«Провалившийся сегодня вотум недоверия премьер-министру Ратасу, по моей оценке, означает окончательный крах политической линии, которую избрала Партия реформ еще до выборов. Иногда я смотрю и не могу поверить, как плохо продуманы и спланированы ходы Партии реформ против коалиции. Возможно, они еще продолжат какое-то время биться головой о стену, но, вероятнее всего, уже в ближайшие месяцы начнут искать новый курс. Скорее всего, и нового руководителя…», – пишет Хельме в соцмедиа.
Сейчас председателем Партии реформ является Кая Каллас.
По словам Хельме, оппозиция показала, что реформисты не верят ни в себя, ни в свой курс. «Состоящее из 45 депутатов парламентское меньшинство смогло привести на голосование только 40. Это жалкая неудача!»
По мнению министра финансов, голосование по вотуму недоверия под руководством Каллас вбило клин между реформистами и соцдемами, в то время как коалиция объединилась.
«Учитывая все это, вотум недоверия сделал большую услугу правящей коалиции, а также дал право на трудовой мир на следующие несколько месяцев. А теперь немного подразним. Может, это все было нами спланировано?»