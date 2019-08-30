Хельме: Партия реформ скоро поменяет председателя

«Провалившийся сегодня вотум недоверия премьер-министру Ратасу, по моей оценке, означает окончательный крах политической линии, которую избрала Партия реформ еще до выборов. Иногда я смотрю и не могу поверить, как плохо продуманы и спланированы ходы Партии реформ против коалиции. Возможно, они еще продолжат какое-то время биться головой о стену, но, вероятнее всего, уже в ближайшие месяцы начнут искать новый курс. Скорее всего, и нового руководителя…», – пишет Хельме в соцмедиа.

Сейчас председателем Партии реформ является Кая Каллас.

По словам Хельме, оппозиция показала, что реформисты не верят ни в себя, ни в свой курс. «Состоящее из 45 депутатов парламентское меньшинство смогло привести на голосование только 40. Это жалкая неудача!»

По мнению министра финансов, голосование по вотуму недоверия под руководством Каллас вбило клин между реформистами и соцдемами, в то время как коалиция объединилась.