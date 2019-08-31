Volkswagen выплатит автовладельцам более 80 миллионов евро из-за неверных данных

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) выплатит своим клиентам в США компенсации из-за ошибочных данных о расходе топлива. Речь идет о примерно 98 тысячах автомобилей марок Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, выпущенных с 2013 по 2017 годы, сообщает DW со ссылкой на американское Агентство по охране окружающей среды (EPA).

По данным ведомства, на части автомобилей этих марок было установлено программное обеспечение, которое позволяло на испытательных стендах занижать показатели расхода бензина, а также содержания веществ в выхлопных газах.

Концерн согласился выплатить затронутым клиентам в Соединенных Штатах от 5,4 до 24,3 доллара за каждый месяц владения моделью из списка. Общая сумма компенсаций составляет около 96,5 млн долларов (в пересчете - 87,6 млн евро).

Массовый отзыв VW с рынка США из-за "дизельгейта"

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.