Сб, 31.08.2019
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  • Горсобрание обязали увеличить финансирование эстонского ЛГБТ-фестиваля в пять раз

Горсобрание обязали увеличить финансирование эстонского ЛГБТ-фестиваля в пять раз

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Кинофестиваль Festheart.

ФОТО: Marianne Loorents

Раквереское горсобрание, на основании решения Тартуского административного суда, поддержит третий ЛГБТ-фестиваль Festheart и выделит 1200 евро, пишет Virumaa Teataja.

Зимой этого года Раквереское горсобрание решило поддержать организованный MTÜ SevenBow кинофестиваль финансово и выделить 300 евро. На самом деле некоммерческая организация запрашивала 1500 евро поддержки и получила согласие комиссии по культуре, поскольку все условия для получения поддержки были выполнены.

Горсобрание направило 1200 евро в остаток свободных средств культурной комиссии. Festheart, как известно, является кинофестивалем, поднимающим вопросы сексуальных меньшинств, и горсобрание в то время посчитало, что город Раквере не должен поддерживать организацию таких мероприятий.

Но MTÜ SevenBow пожаловалась на решение горсобрания в суд и Тартуский административный суд вынес, что поведение Раквереского горсобрания противоречит закону и фестивалю необходимо оказать поддержку в 1500 евро.

Поскольку решение было принято летом, когда в заседаниях горсобрания перерыв, местная власть не стала обжаловать решение суда.

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