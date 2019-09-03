Таллинн войдет в состав Всемирной федерации туристических городов

Церемония состоится во вторник на ежегодной конференции WTCF в Хельсинки, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Вместе с Таллинном в члены организации будут приняты еще восемь городов. От имени новых членов WTCF на конференции выступит мэр эстонской столицы Михаил Кылварт.

В конференции примут участие около 400 туроператоров, глав городских администраций и журналистов из 145 городов по всему миру, включая 20 представителей Китайской Народной Республики. Китайские туроператоры и журналисты в понедельник посетили Таллинн и ознакомились с его достопримечательностями, отмечается в сообщении Раэпресс.