Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: рядом с машиной обнаружили нетрезвого мужчину

Во вторник, 3 сентября, поздно вечером в Харьюмаа произошло ДТП, в результате которого автомобиль выехал с дороги, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 20.52 в волости Саку на седьмом километре шоссе Рахула — Саку. Находившийся за рулем автомобиля Audi 80 неизвестный водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся на крышу. Рядом с машиной был обнаружен нетрезвый 42-летний мужчина, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства произошедшего установят в ходе следствия.