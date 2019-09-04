Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: рядом с машиной обнаружили нетрезвого мужчину

Инцидент имел место около 20.52 в волости Саку на седьмом километре шоссе Рахула — Саку. Находившийся за рулем автомобиля Audi 80 неизвестный водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся на крышу. Рядом с машиной был обнаружен нетрезвый 42-летний мужчина, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.