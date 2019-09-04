Ср, 4.09.2019
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  • Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: рядом с машиной обнаружили нетрезвого мужчину

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: рядом с машиной обнаружили нетрезвого мужчину

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник, 3 сентября, поздно вечером в Харьюмаа произошло ДТП, в результате которого автомобиль выехал с дороги, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 20.52 в волости Саку на седьмом километре шоссе Рахула — Саку. Находившийся за рулем автомобиля Audi 80 неизвестный водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся на крышу. Рядом с машиной был обнаружен нетрезвый 42-летний мужчина, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства произошедшего установят в ходе следствия.

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