Сб, 7.09.2019
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Три причины, по которым ваше объявление о продаже недвижимости остается без внимания

ФОТО: Shutterstock

Приступив к продаже недвижимости, каждый желает, чтобы покупатель нашелся побыстрее и купил подороже. В реальности все бывает по-другому, и некоторые объекты продаются годами, пишет Postimees. Почему так получается?

Вот три причины, почему на ваши объявления о продаже квартиры или дома не реагируют. 

Плохо составленное объявление

Плохие фотографии, неконкретный текст с ошибками или неверной информацией, отсутствующие или ложные сведения - все это отпугивает потенциальных покупателей. 

Завышенная цена

Подавляющее большиснство покупателей приобретает квартиру в кредит. Ни один банк не согласен оплачивать эмоции продавца. Если стоимость объекта резко отличается от подобных жилищ в том же районе, ваше имущество окажется за бортом купли-продажи. 

Объявление стало незаметным

На порталах недвижимости размещены тысячи объявлений. Обычное объявление может легко затеряться среди других. Поэтому стоит подумать о маркетинге и использовать дополнительные возможности для выделения вашей рекламы.

Кстати, загляните в связи с этим на портал недвижимости City24.ee. 

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