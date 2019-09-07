Три причины, по которым ваше объявление о продаже недвижимости остается без внимания

Приступив к продаже недвижимости, каждый желает, чтобы покупатель нашелся побыстрее и купил подороже. В реальности все бывает по-другому, и некоторые объекты продаются годами, пишет Postimees. Почему так получается?
Вот три причины, почему на ваши объявления о продаже квартиры или дома не реагируют.
Плохо составленное объявление
Плохие фотографии, неконкретный текст с ошибками или неверной информацией, отсутствующие или ложные сведения - все это отпугивает потенциальных покупателей.
Завышенная цена
Подавляющее большиснство покупателей приобретает квартиру в кредит. Ни один банк не согласен оплачивать эмоции продавца. Если стоимость объекта резко отличается от подобных жилищ в том же районе, ваше имущество окажется за бортом купли-продажи.
Объявление стало незаметным
На порталах недвижимости размещены тысячи объявлений. Обычное объявление может легко затеряться среди других. Поэтому стоит подумать о маркетинге и использовать дополнительные возможности для выделения вашей рекламы.
Кстати, загляните в связи с этим на портал недвижимости City24.ee.