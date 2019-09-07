Три причины, по которым ваше объявление о продаже недвижимости остается без внимания

Вот три причины, почему на ваши объявления о продаже квартиры или дома не реагируют.

Плохо составленное объявление

Плохие фотографии, неконкретный текст с ошибками или неверной информацией, отсутствующие или ложные сведения - все это отпугивает потенциальных покупателей.

Завышенная цена

Подавляющее большиснство покупателей приобретает квартиру в кредит. Ни один банк не согласен оплачивать эмоции продавца. Если стоимость объекта резко отличается от подобных жилищ в том же районе, ваше имущество окажется за бортом купли-продажи.

Объявление стало незаметным

На порталах недвижимости размещены тысячи объявлений. Обычное объявление может легко затеряться среди других. Поэтому стоит подумать о маркетинге и использовать дополнительные возможности для выделения вашей рекламы.