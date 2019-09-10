Вт, 10.09.2019
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Речь спикера Рийгикогу Пыллуааса на открытии сессии вызвала раздражение оппозиции

Täna alustab riigikogu oma sügisistungjärku. Toimub avaistung ja kõnega esinevad riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

ФОТО: Tairo Lutter

В понедельник, 9 сентября, депутаты 13-го созыва парламента вернулись на работу после летних каникул, а на открытии осенней сессии Рийгикогу с напутствиями к депутатам выступили спикер парламента Хенн Пыллуаас и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, но на этот раз речь спикера была выдержана далеко не в традиционном ключе, Rus.ERR.

Представитель Консервативной народной партии Эстонии Пыллуаас счел возможным и необходимым представить свою картину происходящего в эстонской политике после выборов, а некоторые депутаты и гости Рийгикогу реагировали на выступление Пыллуааса весьма эмоционально.

"Новой коалиции не обеспечили ста дней без критики и разжигания ненависти. Эту традицию нарушили и оппозиция, и журналисты, и президент, которая хоть и объявила 24 апреля о ста днях без ненависти, но уже вскоре после этого сообщила иностранной прессе, что ненавидит одну получившую народный мандат политическую партию", - заявил Пыллуаас.

После этих слов спикера несколько депутатов от оппозиционной Партии реформ демонстративно вышли из зала, а также заявили, что спикеру Рийгикогу негоже своей речью вносить раскол в этот зал и усугублять разногласия в обществе

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