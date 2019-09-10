Речь спикера Рийгикогу Пыллуааса на открытии сессии вызвала раздражение оппозиции

Представитель Консервативной народной партии Эстонии Пыллуаас счел возможным и необходимым представить свою картину происходящего в эстонской политике после выборов, а некоторые депутаты и гости Рийгикогу реагировали на выступление Пыллуааса весьма эмоционально.

"Новой коалиции не обеспечили ста дней без критики и разжигания ненависти. Эту традицию нарушили и оппозиция, и журналисты, и президент, которая хоть и объявила 24 апреля о ста днях без ненависти, но уже вскоре после этого сообщила иностранной прессе, что ненавидит одну получившую народный мандат политическую партию", - заявил Пыллуаас.