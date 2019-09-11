Ср, 11.09.2019
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  • В Таллинне на дороге сбили пешехода: полиция ищет очевидцев ДТП

В Таллинне на дороге сбили пешехода: полиция ищет очевидцев ДТП

Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

На улице Руунаоя в Таллинне грузовик сбил пешехода. Пострадвший был доставлен в больницу, сообщает Пыхьяская префектура. 

ДТП произошло вчера, 10 сентября, в 12.58 у дома по адресу Руунаоя, 1. Мужчина 48-и лет вышел из грузового автомобиля с прицепом Mercedes-Benz Actros с правой стороны дороги и начал переходить улицу Руунаоя. Переходя дорогу он получил удар от грузовика MAN, которым управлял 45-летний мужчина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит всех очевидцев ДТП связаться с ней по телефону 6 123 000 или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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