В Таллинне на дороге сбили пешехода: полиция ищет очевидцев ДТП

ДТП произошло вчера, 10 сентября, в 12.58 у дома по адресу Руунаоя, 1. Мужчина 48-и лет вышел из грузового автомобиля с прицепом Mercedes-Benz Actros с правой стороны дороги и начал переходить улицу Руунаоя. Переходя дорогу он получил удар от грузовика MAN, которым управлял 45-летний мужчина.