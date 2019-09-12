Ратас о климатической нейтральности: приложить усилия придется как Марту и Мартину, так и Юри

"Прежде всего, я очень рад, что нынешняя коалиция приняла решение о создании комитета по климату и энергетике. Такого никогда не было на правительственном уровне. Это показывает, что проблемы климата, безусловно, очень важны для нынешней коалиции. Отчет и анализ Института устойчивого развития Эстонии еще не завершены. Они говорят, что он не будет завершен до 19 сентября и, безусловно, станет важным вкладом в решения правительства и Комиссии по климату и энергии", - сказал Ратас в интервью Postimees.

Премьер-министр отметил, что нужно дождаться этого окончательного анализа, который еще не готов.

"Согласно первоначальной оценке, это означает довольно большие инвестиции. Это означает инвестиции не только в государственный, но и в частный сектор. В данный момент, насколько мы можем прогнозировать на ближайшие тридцать лет, инвестиции оцениваются в 16,7 миллиарда евро, две трети из которых должны исходить от читателей Postimees, работающих в частном секторе. Государственный сектор должен внести одну треть. Так что это означает, что мы все должны приложить усилия, и я думаю, что эти вопросы должны быть серьезно обсуждаться. Дело не только в нашем титуле, но и в том, как мы его получим. Это означает серьезные изменения в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, наших привычек потребления, наших привычек питания", - отметил Ратас.