Внимание: Elron временно меняет расписание поездов на линиях Таллинн-Нарва и Таллинн-Раквере

Движение поездов на отрезке Тапа-Кадрина и Тапа-Раквере будет частично закрыто, в связи с чем на некоторых рейсах потребуется частично воспользоваться автобусом, сообщает Elron.

Железнодорожная компания обращает внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.

Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.