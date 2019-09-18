Конкурентам на зависть: число эстонских пассажиров airBaltic выросло почти вдвое

Росту airBaltic способствовало расширение сети полетов, которые сегодня проходят в Россию, страны Европы, Скандинавии, СНГ а так же Среднего Востока, сообщила авиакомпания. Всего за первые восемь месяцев 2019 года авиакомпания обслужила около 3,4 млн пассажиров.

«Развивая наши рейсы в Брюссель, Копенгаген и Малагу, а так же переведя в нашу Таллинскую базу два самолета Airbus A220-300, прошедшим летом мы увидели заметный рост спроса на наши услуги в Эстонии. Мы полностью преданы интересам местного рынка и продолжим укреплять свои лидерские позиции в Таллиннском аэропорту», - сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаус.

Сейчас авиакомпания обслуживает прямые рейсы из Таллинна в Ригу, Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс. В предстоящем зимнем сезоне она также откроет прямой маршрут Таллинн-Зальцбург.

Авиакомпания обслуживает более 80 авиамаршрутов из Таллинна, Риги и Вильнюса.