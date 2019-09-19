Минимальную зарплату не поднимут до 600 евро

«В ситуации, когда производительность растет только на несколько процентов, средняя зарплата – на 6%, прогноз экономического роста снижается, экономика охлаждается, повышение минималки на 7% – это очень хорошее предложение», – отметил председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.

Работодатели также утверждают, что с резким повышением минимальной зарплаты увеличится инфляция и поднимутся цены на базовые продукты питания. Вырастет и плата за детский сад. Профсоюзы считают, что новой договоренности может не быть, и если ситуацию не поможет разрешить госпримиритель, решение о росте минимальной зарплаты останется за правительством.