Чт, 19.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Минимальную зарплату не поднимут до 600 евро

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anna Maloverjan / PantherMedia / Anna Maloverjan

Центральный союз профсоюзов не согласился с предложением работодателей поднять минимальную зарплату до уровня в 578 евро, а настаивает на том, чтобы минималка составляла 600 евро, пишет Rus.ERR.

Переговоры возобновятся, и работодатели свою точку зрения относительно минимальной зарплаты менять не будут.

«В ситуации, когда производительность растет только на несколько процентов, средняя зарплата – на 6%, прогноз экономического роста снижается, экономика охлаждается, повышение минималки на 7% – это очень хорошее предложение», – отметил председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.

Работодатели также утверждают, что с резким повышением минимальной зарплаты увеличится инфляция и поднимутся цены на базовые продукты питания. Вырастет и плата за детский сад. Профсоюзы считают, что новой договоренности может не быть, и если ситуацию не поможет разрешить госпримиритель, решение о росте минимальной зарплаты останется за правительством.

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