Цены взлетают до небес: атака дронов сильнее всего повлияла на стоимость топлива в Таллинне

Так, недельное сравнение цен на заправках Circle K показывает, что за неделю из столиц стран Балтии самые высокие цены на топливо - в Таллинне. За неделю стоимость бензина выросла в нашей столице на 3,1 цента, а стоимость дизеля — на 5,1 цента.

В Риге цены на все топливо выросли на один цент. В Вильнюсе 95-й бензин подорожал на 0,5 цента, а 98-й — на — 0,1 цента. А стоимость дизеля снизилась на 1,5 цента.

Самое дорогое топливо по-прежнему в Таллинне. В пятницу в полдень 95-й бензин в Таллинне стоил 1,347 евро, что дороже чем в Риге и Вильнюсе на 6,3 цента и 17,3 цента соответственно.

98-й в Таллинне стоил 1,397 евро, что на 5,8 цента дороже, чем в Риге, и на 15,4 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в столице Эстонии сегодня в полдень составляла 1,337 евро, что превышает цены в Риге и Вильнюсе на 10,3 и 25,3 цента соответственно.

Что произошло?

В ночь на 14 сентября дроны атаковали два нефтяных месторождения Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти на месторождениях.