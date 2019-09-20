Президент Кальюлайд: с Россией нужно общаться

Вести общение с Москвой необходимо совместно с партнерами и союзниками, заявила в пятницу президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью радио Vikerraadio.
Кальюлайд сказала, что после ее встречи в конце апреля в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным особого продвижения в отношениях не произошло и призвала проявить терпение.
"Очень важно, чтобы мы могли общаться с Россией сообща с партнерами и союзниками", - сказала Кальюлайд, отметив, что в общении с союзниками о России следует искать единую точку зрения.
"Самое плохое, что мы можем сделать, это в ответ на один шаг России мы сделаем десять для того, чтобы показать, что отношения нормализуются. Но все это не меняет для меня той парадигмы, что с Россией нужно общаться", - добавила Кальюлайд.