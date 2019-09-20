Пт, 20.09.2019
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Президент Кальюлайд: с Россией нужно общаться

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Вести общение с Москвой необходимо совместно с партнерами и союзниками, заявила в пятницу президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью радио Vikerraadio.

Кальюлайд сказала, что после ее встречи в конце апреля в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным особого продвижения в отношениях не произошло и призвала проявить терпение.

"Очень важно, чтобы мы могли общаться с Россией сообща с партнерами и союзниками", - сказала Кальюлайд, отметив, что в общении с союзниками о России следует искать единую точку зрения.

"Самое плохое, что мы можем сделать, это в ответ на один шаг России мы сделаем десять для того, чтобы показать, что отношения нормализуются. Но все это не меняет для меня той парадигмы, что с Россией нужно общаться", - добавила Кальюлайд.

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