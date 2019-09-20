Президент Кальюлайд: с Россией нужно общаться

Кальюлайд сказала, что после ее встречи в конце апреля в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным особого продвижения в отношениях не произошло и призвала проявить терпение.

"Очень важно, чтобы мы могли общаться с Россией сообща с партнерами и союзниками", - сказала Кальюлайд, отметив, что в общении с союзниками о России следует искать единую точку зрения.