Все пошло не по плану: Ласнамяэ останется без торгово-развлекательного центра?

Уже годами говорят, что крупнейший акционер Tallink - компания Infortar построит крупный торгово-развлекательный центр Tallink City в Ласнамяэ на улице Пунане, 76, но строительство так и не начинается.
Сейчас там работает новый Теннисный центр Tallink, а на площади в 166 500 квадратных метров планируется и самый большой в Эстонии торговый центр (торговый центр Ülemiste — 125 000 квадратных метров). Ранее говорилось, что торговый центр Tallink City начнут строить в 2019 году, но сейчас стало ясно, что этого не произойдет, сообщает портал Geenius.
«Проект торгового центра Tallink City на данный момент заморожен, - сказал руководитель по маркетингу Infortar Март Микк. - Следим за ситуацией, но в ближайшее время каких-либо активных действий на участке не планируется».