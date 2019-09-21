Все пошло не по плану: Ласнамяэ останется без торгово-развлекательного центра?

Сейчас там работает новый Теннисный центр Tallink, а на площади в 166 500 квадратных метров планируется и самый большой в Эстонии торговый центр (торговый центр Ülemiste — 125 000 квадратных метров). Ранее говорилось, что торговый центр Tallink City начнут строить в 2019 году, но сейчас стало ясно, что этого не произойдет, сообщает портал Geenius.