Сб, 21.09.2019
Критика в адрес Лукаса местами несправедлива, поскольку она не учитывает, что по воспитанию и мировоззрению он просто сторонник авторитарного подхода. Харри Тууль
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Все пошло не по плану: Ласнамяэ останется без торгово-развлекательного центра?

Все пошло не по плану: Ласнамяэ останется без торгово-развлекательного центра?

Проект торгово-развлекательного центра Tallink City

ФОТО: novarc.ee

Уже годами говорят, что крупнейший акционер Tallink - компания Infortar построит крупный торгово-развлекательный центр Tallink City в Ласнамяэ на улице Пунане, 76, но строительство так и не начинается.

Сейчас там работает новый Теннисный центр Tallink, а на площади в 166 500 квадратных метров планируется и самый большой в Эстонии торговый центр (торговый центр Ülemiste — 125 000 квадратных метров). Ранее говорилось, что торговый центр Tallink City начнут строить в 2019 году, но сейчас стало ясно, что этого не произойдет, сообщает портал Geenius.

«Проект торгового центра Tallink City на данный момент заморожен, - сказал руководитель по маркетингу Infortar Март Микк. - Следим за ситуацией, но в ближайшее время каких-либо активных действий на участке не планируется».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ