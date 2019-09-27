США подвергли Россию новым санкциям

Американский Минфин в 2018 году уже обвинял россиян в сговоре с целью нарушения санкций Соединенных Штатов, пишет DW.com.

Граждане РФ содействовали поставкам авиационного топлива для российских военных в Сирии, оказывающих поддержку президенту Башару Асаду, считают в Минфине США. "Деспотичный режим Асада" полагается на подобные незаконные каналы, чтобы оставаться у власти, подчеркивает министерство.

"Совфрахт" ранее был включен в санкционный список Вашингтона. По данным Минфина США, компания привлекла московскую фирму Maritime Assistance, чтобы скрыть продолжение поставок, и осуществляла их с помощью судов российской компании "Транспетрочарт", которая ранее также подпала под штрафные меры США. Новые санкции распространяются на Maritime Assistance и пять судов "Транспетрочарта" - "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

В раскрытии схемы обхода санкций участвовало Федеральное бюро расследований (ФБР), отметили в Минфине. ФБР продолжит сотрудничать с министерствами юстиции и финансов, чтобы привлечь к ответственности лица и компании, которые "строят схемы нарушения санкций, а также ставят под угрозу финансовую систему и национальную безопасность США".

"Совфрахт" намерен защищаться и работает с МИД РФ

Представители "Совфрахта" не удивились новым штрафным мерам Минфина США. "Ничего неожиданного, будем защищаться", цитирует "Интерфакс" Карена Степаняна. По его словам, компания уже работает с дипломатами и с российским МИДом.

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