Пьяные подростки повредили несколько машин: их остановил смелый таксист

«Еще до того, как полиция прибыла на место, общественность сама отреагировала и два подростка были задержаны», - сказал Лилль.

Он рассказал, что когда подростки бежали мимо стоянки такси, одному таксисту удалось из задержать и передать полицейским. Выяснилось, что 17-летняя девушка и 16-летний юноша употребляли алкоголь. Полицейские установили, что на улице Ильмарисе подростки сломали боковые зеркала у четырех автомобилей.

«После проверки на опьянение и взятия показаний подростков поздно вечером передали родителями, далее ими будет заниматься молодежный полицейский», - сказал Лилль.

Размер ущерба выясняется, начато производство о проступке.

Если кто-то еще из жителей улицы Ильмарисе обнаружит, что его имущество подверглось вандализму, полиция просит при первой возможности дать об этом знать.