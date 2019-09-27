Пьяные подростки повредили несколько машин: их остановил смелый таксист

По словам участкового вильяндиского отделения полиции Меэлиса Лилля, вчера около 22 часов в полицию поступило сообщение, что в Вильянди на улице Ильмарисе несовершеннолетние хулиганы повредили несколько машин, сломали урны для мусора и пустились в бегство, передает Sakala.
«Еще до того, как полиция прибыла на место, общественность сама отреагировала и два подростка были задержаны», - сказал Лилль.
Он рассказал, что когда подростки бежали мимо стоянки такси, одному таксисту удалось из задержать и передать полицейским. Выяснилось, что 17-летняя девушка и 16-летний юноша употребляли алкоголь. Полицейские установили, что на улице Ильмарисе подростки сломали боковые зеркала у четырех автомобилей.
«После проверки на опьянение и взятия показаний подростков поздно вечером передали родителями, далее ими будет заниматься молодежный полицейский», - сказал Лилль.
Размер ущерба выясняется, начато производство о проступке.
Если кто-то еще из жителей улицы Ильмарисе обнаружит, что его имущество подверглось вандализму, полиция просит при первой возможности дать об этом знать.
«За быструю реакцию и смелое вмешательство благодарим как заметивших вандализм людей, так и задержавшего подростков таксиста», - сказал участковый.