Михкельсон: Россия хочет заполучить всю Украину

«Президент Украины находится перед очень серьезной дилеммой. Он получил от народа очень сильный мандат, одной из его целей было прекратить войну на Востоке Украины и восстановить мир», - отметил Михкельсон.

По словам Михкельсона, это желание понятно, поскольку украинское общество устало от продолжающейся пять лет войны. Это подталкивает президента к тому, чтобы найти способы ослабления напряженности и достижения соглашения в интересах Украины.

«Но любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю», - сказал Михкельсон.

Как стало известно вчера, украинское правительство подписало соглашение с пророссийскими сепаратистами, которое может привести к местным выборам в районах, контролируемых сепаратистами.

Однако, по словам Михкельсона, следует иметь в виду, что хотя Зеленский хочет мира, не в интересах Украины просто прекратить войну.

«В интересах Украины создать ситуацию, когда любое иностранное государство, в данном случае страна-агрессор Россия, не получит контроль над будущим выбором Украины в отношении внешней политики и политики безопасности», - сказал он. Но это именно то, что Россия хочет сделать с Украиной.

«Россия не хочет Восточную Украины, если бы она хотела, она, может быть, уже бы ее получила. Россия хочет всю Украину. Россия хочет получить политическое и экономическое влияние в Украине, чтобы Киев однажды отказался от желания стать членом ЕС и НАТО. Это большая геополитическая игра, которая означает, что по мере того, как Украина движется в сторону ЕС и НАТО, России будет гораздо сложнее утвердиться в качестве мировой державы», - сказал Михкельсон.