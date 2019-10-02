Михкельсон: Россия хочет заполучить всю Украину

Соглашение президента Украины Владимира Зеленского с пророссийскими сепаратистами может привести к тому, что Украина не получит и в будущем контроль над Луганской и Донецкой областями, а у России появится возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику, а также на политику безопасности, сказал Postimees председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.
«Президент Украины находится перед очень серьезной дилеммой. Он получил от народа очень сильный мандат, одной из его целей было прекратить войну на Востоке Украины и восстановить мир», - отметил Михкельсон.
По словам Михкельсона, это желание понятно, поскольку украинское общество устало от продолжающейся пять лет войны. Это подталкивает президента к тому, чтобы найти способы ослабления напряженности и достижения соглашения в интересах Украины.
«Но любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю», - сказал Михкельсон.
Как стало известно вчера, украинское правительство подписало соглашение с пророссийскими сепаратистами, которое может привести к местным выборам в районах, контролируемых сепаратистами.
Однако, по словам Михкельсона, следует иметь в виду, что хотя Зеленский хочет мира, не в интересах Украины просто прекратить войну.
«В интересах Украины создать ситуацию, когда любое иностранное государство, в данном случае страна-агрессор Россия, не получит контроль над будущим выбором Украины в отношении внешней политики и политики безопасности», - сказал он. Но это именно то, что Россия хочет сделать с Украиной.
«Россия не хочет Восточную Украины, если бы она хотела, она, может быть, уже бы ее получила. Россия хочет всю Украину. Россия хочет получить политическое и экономическое влияние в Украине, чтобы Киев однажды отказался от желания стать членом ЕС и НАТО. Это большая геополитическая игра, которая означает, что по мере того, как Украина движется в сторону ЕС и НАТО, России будет гораздо сложнее утвердиться в качестве мировой державы», - сказал Михкельсон.
В настоящее время Михкельсон также обеспокоен проблемой, которую США создают в случае с Украиной. В частности, недавно выяснилось, что президент Дональд Трамп попросил украинского президента провести расследование в отношении его оппонента кандидата в президенты Джо Байдена и его сына. Одним из последствий этого скандала стала отставка спецпредставителя США по Украине.