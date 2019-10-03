Не ждали: начался высокий сезон дачных краж

«Каждый год происходит две волны краж. Первая – после начала дачного сезона и вторая – после его окончания, - объясняет эксперт по безопасности и глава Rapid Security Валло Пылдма. - Это время, когда на дачах есть ценные вещи, но люди не живут там постоянно».

За два месяца - июнь и октябрь – совершается почти четверть от годового числа краж с дач, при этом наибольший риск представляют дачи в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Большинство воров интересует добыча, которую легко похитить и легко продать. «Бытовая электроника и кошельки как нельзя лучше подходят для этих условий, - отметил Пылдма. – Ворам не лень ждать подходящего случая, они терпеливы, и летом они воруют, даже не пытаясь разбить окно или взломать дверь. Но весной и осенью, когда имущество находится без присмотра, воры не пренебрегают и взломом».

Хотя ущерб от большинства дачных краж составляет менее 500 евро, доля крупных краж с ущербом от 500 до 5000 евро в июне и октябре увеличивается.

«Статистика преступности за последние пять лет убедительно подтверждает, что кражи совершаются с неохраняемых дач, - подчеркнул Пылдма. - Из ста дач, в которых были совершены кражи, 97 не были оборудованы камерами наблюдения или сигнализацией».