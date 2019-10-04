Украина анонсировала новый масштабный обмен пленными с Россией - более ста человек

Как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала «1+1», это произойдет «буквально на следующей неделе», передает NEWSru со ссылкой на УНИАН. «Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», - сказал Пристайко, отметив, что необходимо выполнить целый ряд шагов для решения конфликта в Донбассе.

«А вы помните, что план Зеленского - это в общих чертах попробовать дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой», - пояснил глава МИД.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), объявил, что Украина готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ. Эти списки на тот момент уже были переданы Москве.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что «списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, уже передали». По ее словам, Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени. 2Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы», - заявил представитель Кремля. По его словам, «никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает». «Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов», - отметил Песков.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 352. В рамках обмена «удерживаемыми лицами» на Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов. На летном поле аэропорта "Борисполь" их встретили родственники, а также президент Владимир Зеленский, который приветствовал и обнимал каждого освобожденного.