В Таллинне подскочили цены на топливо

Выше всего цены на дизель и бензин на прошедшей рабочей неделе были в Таллинне, самые низкие - в Вильнюсе.

В Таллине на этой неделе на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,8% до 1,356 евро за литр, дизельное топливо также стало дороже на 2,8% - до 1,346 евро за литр.

В Риге цены топлива сохранились на прежнем уровне - бензин 95-й марки стоил 1,294 евро за литр, дизельное топливо - 1,244 евро за литр.

В Вильнюсе цена 95-го бензина снизилась на 0,3% до 1,146 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,2% - до 1,085 евро за литр.