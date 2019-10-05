Сб, 5.10.2019
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В Таллинне подскочили цены на топливо

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Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Autoklub-mt.ru

На этой неделе в Таллинне и Вильнюсе росли цены на дизельное топливо, в Риге его стоимость не изменилась, свидетельствуют данные агентства BNS. 

Выше всего цены на дизель и бензин на прошедшей рабочей неделе были в Таллинне, самые низкие - в Вильнюсе.

В Таллине на этой неделе на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,8% до 1,356 евро за литр, дизельное топливо также стало дороже на 2,8% - до 1,346 евро за литр.

В Риге цены топлива сохранились на прежнем уровне - бензин 95-й марки стоил 1,294 евро за литр, дизельное топливо - 1,244 евро за литр.

В Вильнюсе цена 95-го бензина снизилась на 0,3% до 1,146 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,2% - до 1,085 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе в Риге и Таллинне не изменилась и составила соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр, а в Вильнюсе снизилась на 3,6%, до 0,477 евро за литр.

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