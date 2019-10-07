“Детский сад для пожилых” снова откроется: в Нарве построят еще один дом попечения

В нарвском доме попечения нет свободных мест. Пожилых людей, которых родственники хотят разместить там, гораздо больше, чем это учреждение может принять. Недавно было принято принципиальное решение, что город построит еще один дом попечения, но сроки пока не обозначены - ясно, что это произойдет не в ближайшее время.
Палаты, процедурные и... спортзал
Татьяна Стольфат, руководитель Нарвского центра социальной работы, в структуру которого входит дом попечения, рассказала, что в доме попечения живут 132 человека, большинство из них - постоянно. Из-за нехватки мест учреждение практически не предлагает услуги интервального ухода - когда пожилого человека могут взять на одну-две недели, пока его родственники ездят в командировку или отпуск.
При этом, 16 мест в доме выделено для оздоровления пожилых людей, которые справляются с самостоятельной жизнью. Они живут в своих квартирах, но дважды в год по десять рабочих дней они могут посещать массаж и различные лечебные процедуры в доме попечения.
“Я с 84-го года хожу, - рассказала Раиса, одна из пожилых клиенток. - Я еще ходила на улицу Маслова, когда там был профилакторий Кренгольма”.
Профилакторий уже давно был передан городу, а несколько лет назад оказание этих услуг перевели в дом попечения. По словам Раисы, лечебные процедуры помогают ей поддерживать здоровье.
“На Маслова, 3 также есть комната пожилых людей, где мы делаем поделки, пьем чай, справляем дни рождения, разговариваем”, - добавляет она.
В доме попечения тоже есть мастерская, где проходят занятия по рукоделию. Есть спортзал, которым пользуются и постоянно проживающие здесь пожилые люди. Есть даже комната для богослужений, в которую приходит православный священник, и есть договоренность с пастором, что он будет проводить здесь службы, если в доме попечения будут жить лютеране.
Услуг на дому всё больше
По словам Татьяны Стольфат, по всей Эстонии количество желающих попасть в дома попечения превышает количество мест в этих домах. Государственная политика такова, что в этой ситуации нужно оказывать больше услуг на дому, и только в крайних случаях помещать клиентов в дом попечения.
Сейчас сотрудницы центра социальной работы обслуживают дома 193 пожилых нарвитянина, из них 33 - лежачие больные.
“Утром, вечером и в обед, - пояснила Татьяна Стольфат. - Мы ходим утром, чтобы поднять, переодеть, накормить завтраком. В обед - чтобы накормить обедом. И вечером - чтобы накормить и подготовить ко сну”.
Количество работников постепенно растет, но нагрузка на них большая, в том числе в прямом смысле - физическая нагрузка. Сотрудницам даже выдают специальные пояса, чтобы не сорвать спину при подъеме лежачих больных.
Новый дом попечения всё-таки будет
Существующий дом попечения открылся в 2012 году. По договору с городом его построил предприниматель, после чего город взял здание в долгосрочную аренду. Неудобную и даже подозрительную схему много критиковали, и новый дом попечения организуют традиционным способом - он будет принадлежать городу.
В программе развития Нарвы, на основе которой формируются годовые бюджеты, недавно появилась строка о строительстве еще одного дома попечения.
“Здесь мы даже, может быть, говорим не о таком масштабном доме попечения, который на сегодняшний день имеем, - считает Татьяна Стольфат. - Нам нужно развивать дальше услугу интервального ухода. Если родственники еще вполне справляются со своей мамой, бабушкой или дедушкой, но вынуждены, например, уехать в отпуск или еще куда-то, и им нужна неделя-две. Также очень важно то, чего у нас сейчас вообще нет - это дневной уход. Раньше, когда мы только открывались, дневной уход для престарелых людей у нас был”.
Услугу дневного ухода Татьяна Стольфат называет “детским садом для взрослых”. Родственники могли привозить пожилых людей утром и забирать вечером, а в течение дня спокойно работать. Но когда дом попечения стал заполняться клиентами, которые живут здесь постоянно, стало ясно, что для дневного ухода места уже просто нет.
“В этом есть потребность, но нет условий”, - говорит Татьяна Стольфат.
В какой срок может появиться второй дом попечения в Нарве, пока сказать сложно. Сначала предстоит выбрать место - либо пустую площадку, либо здание, например, закрытого детского сада, а уже после этого обращаться к проектировщикам.
“Но очень большой шаг сделан - это внесено в программу развития. Это действительно достижение”, - считает директор городского Департамента социальной помощи и член горуправы Елена Васильева.
На строительство можно будет получить финансовую помощь из фондов ЕС, но, вероятно, помощь эта будет небольшой. По мнению Елены Васильевой, большую часть денег придется искать в городском бюджете.
В последние месяцы обсуждался также вопрос строительства в Нарве специального дома для людей с психическими расстройствами. Елена Васильева уточняет, что это отдельный вопрос, который пока не решен. В городской программе развития запланировано строительство именно обычного дома попечения, подобного существующему.
Расплата за бурную молодость
Последние семь лет цены на проживание в доме попечения не менялись - 650 евро в месяц стоит пребывание здесь для жителя Нарвы, 700 евро - для иногородних.
Около 40% клиентов оплачивают услуги дома попечения сами (конечно, с помощью детей или других родственников). Около 60% клиентов получают также городскую субсидию. Для размещения клиента заключается многосторонний договор - между городом, Центром социальной работы, клиентом и его родственником или двумя родственниками, которые готовы оплачивать какую-то часть платы.
По словам Татьяны Стольфат, случается, что родственники перестают платить, и их приходится искать и требовать выполнения договора. А случается, что родственники с самого начала отказываются от финансового участия.
“Бывает, что говорят - моя мама меня не воспитывала, я за нее платить не буду”, - рассказывает руководитель Нарвского центра социальной работы.
В таких случаях подключить родственников бывает очень сложно.
“Это, на самом деле, большая проблема, - соглашается директор Департамента социальной помощи Елена Васильева. - Например, была такая ситуация: у мужчины две дочери, одна живет в России и знать его не хочет, а вторая - в Эстонии. Но папа ею не занимался, папа ее не воспитывал, внимания ей в детстве не уделял, и сейчас она тоже не уделяет ему внимания. У нас нет никаких инструментов, чтобы заставить одну дочь платить, а вторую мы вообще найти не можем”.
Юридически, пожилой человек может подать в суд на установление алиментов, но старики практически никогда так не делают.
С другой стороны, есть подозрение, что некоторые недобросовестные родственники могут говорить неправду:
“На последней комиссии, где рассматривался вопрос помещения в дом попечения, у нас было пять или шесть заявлений - ни в одном заявлении родственники не написали, что согласны платить хоть какую-то часть. Все заявили, что их в детстве не воспитывали”, - возмущается Елена Васильева.
Начинаются курсы для родственников
Татьяна Стольфат рассказала также, что она прошла обучение по работе с родственниками больных деменцией, то есть старческим слабоумием.
“Я планирую каждый месяц встречаться с людьми, у которых в семье есть родственники с деменцией. И первое собрание будет проходить 17 октября в 17 часов в конференц-зале Дома попечения”, - рассказала она.
О том, что такие группы организуются в Нарве, Rus.Postimees писал еще в марте.
“Многие люди в своих проблемах очень замыкаются и живут по принципу “я тащу этот крест”. В данный момент по Эстонии действуют такие группы, чтобы люди встречались, обменивались информацией, чтобы их можно было каким-то образом поддерживать”, - рассказала Татьяна Стольфат.
О группах для родственников больных деменцией можно подробнее узнать по телефону 644 6440, который работает в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 12 до 16 часов, а по средам - с 16 до 20 часов.