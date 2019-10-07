“Детский сад для пожилых” снова откроется: в Нарве построят еще один дом попечения

Услугу дневного ухода Татьяна Стольфат называет “детским садом для взрослых”. Родственники могли привозить пожилых людей утром и забирать вечером, а в течение дня спокойно работать. Но когда дом попечения стал заполняться клиентами, которые живут здесь постоянно, стало ясно, что для дневного ухода места уже просто нет.

“В этом есть потребность, но нет условий”, - говорит Татьяна Стольфат.

В какой срок может появиться второй дом попечения в Нарве, пока сказать сложно. Сначала предстоит выбрать место - либо пустую площадку, либо здание, например, закрытого детского сада, а уже после этого обращаться к проектировщикам.

“Но очень большой шаг сделан - это внесено в программу развития. Это действительно достижение”, - считает директор городского Департамента социальной помощи и член горуправы Елена Васильева.

На строительство можно будет получить финансовую помощь из фондов ЕС, но, вероятно, помощь эта будет небольшой. По мнению Елены Васильевой, большую часть денег придется искать в городском бюджете.

В последние месяцы обсуждался также вопрос строительства в Нарве специального дома для людей с психическими расстройствами. Елена Васильева уточняет, что это отдельный вопрос, который пока не решен. В городской программе развития запланировано строительство именно обычного дома попечения, подобного существующему.

Расплата за бурную молодость

Последние семь лет цены на проживание в доме попечения не менялись - 650 евро в месяц стоит пребывание здесь для жителя Нарвы, 700 евро - для иногородних.

Около 40% клиентов оплачивают услуги дома попечения сами (конечно, с помощью детей или других родственников). Около 60% клиентов получают также городскую субсидию. Для размещения клиента заключается многосторонний договор - между городом, Центром социальной работы, клиентом и его родственником или двумя родственниками, которые готовы оплачивать какую-то часть платы.

По словам Татьяны Стольфат, случается, что родственники перестают платить, и их приходится искать и требовать выполнения договора. А случается, что родственники с самого начала отказываются от финансового участия.

“Бывает, что говорят - моя мама меня не воспитывала, я за нее платить не буду”, - рассказывает руководитель Нарвского центра социальной работы.

В таких случаях подключить родственников бывает очень сложно.

“Это, на самом деле, большая проблема, - соглашается директор Департамента социальной помощи Елена Васильева. - Например, была такая ситуация: у мужчины две дочери, одна живет в России и знать его не хочет, а вторая - в Эстонии. Но папа ею не занимался, папа ее не воспитывал, внимания ей в детстве не уделял, и сейчас она тоже не уделяет ему внимания. У нас нет никаких инструментов, чтобы заставить одну дочь платить, а вторую мы вообще найти не можем”.

Юридически, пожилой человек может подать в суд на установление алиментов, но старики практически никогда так не делают.

С другой стороны, есть подозрение, что некоторые недобросовестные родственники могут говорить неправду:

“На последней комиссии, где рассматривался вопрос помещения в дом попечения, у нас было пять или шесть заявлений - ни в одном заявлении родственники не написали, что согласны платить хоть какую-то часть. Все заявили, что их в детстве не воспитывали”, - возмущается Елена Васильева.

Начинаются курсы для родственников

Татьяна Стольфат рассказала также, что она прошла обучение по работе с родственниками больных деменцией, то есть старческим слабоумием.

“Я планирую каждый месяц встречаться с людьми, у которых в семье есть родственники с деменцией. И первое собрание будет проходить 17 октября в 17 часов в конференц-зале Дома попечения”, - рассказала она.

О том, что такие группы организуются в Нарве, Rus.Postimees писал еще в марте.

“Многие люди в своих проблемах очень замыкаются и живут по принципу “я тащу этот крест”. В данный момент по Эстонии действуют такие группы, чтобы люди встречались, обменивались информацией, чтобы их можно было каким-то образом поддерживать”, - рассказала Татьяна Стольфат.