Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Сегодня стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. На этот раз высокой награды были удостоены польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.
В прошлом году вручение премии было отложено в связи со скандалом, связанным с сексуальными домогательствами и разглашением данных о предполагаемых будущих лауреатах премии со стороны мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон. По этой причине в этом году премия вручалась и за прошлый.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Ольга Токарчук родилась в 1962 году в семье выходцев с Украины. Закончила психологический факультет в Варшавском университете, затем работала психотерапевтом. Ныне живёт во Вроцлаве. Член Партии зелёных и редколлегии леволиберального журнала «Политическая критика». Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её первый роман «Путь людей книги». Роман «Бегуны» принёс ей самую престижную в стране литературную премию «Нике» (2008). Токарчук является также мастером короткой прозы. Критики относят Ольгу Токарчук к представителям так называемой «молодой прозы 1990-х годов». Её произведения переведены на многие языки. В мае 2018 года Ольге Токарчук присуждена Международная Букеровская премия — за роман «Бегуны». Токарчук стала первой польской писательницей, получившей престижную награду.
Петер Хандке - австрийский писатель и драматург (род. в 1942). Лауреат премии памяти Шиллера (1995).