Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

В прошлом году вручение премии было отложено в связи со скандалом, связанным с сексуальными домогательствами и разглашением данных о предполагаемых будущих лауреатах премии со стороны мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон. По этой причине в этом году премия вручалась и за прошлый.

Ольга Токарчук родилась в 1962 году в семье выходцев с Украины. Закончила психологический факультет в Варшавском университете, затем работала психотерапевтом. Ныне живёт во Вроцлаве. Член Партии зелёных и редколлегии леволиберального журнала «Политическая критика». Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её первый роман «Путь людей книги». Роман «Бегуны» принёс ей самую престижную в стране литературную премию «Нике» (2008). Токарчук является также мастером короткой прозы. Критики относят Ольгу Токарчук к представителям так называемой «молодой прозы 1990-х годов». Её произведения переведены на многие языки. В мае 2018 года Ольге Токарчук присуждена Международная Букеровская премия — за роман «Бегуны». Токарчук стала первой польской писательницей, получившей престижную награду.