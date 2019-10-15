Вт, 15.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Учителя выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе

Учитель.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Союзы учителей Эстонии обратились к министру образования и науки Майлис Репс и парламентской комиссии по культуре с предложением отозвать от рассмотрения закон, предусматривающий отмену государственных выпускных экзаменов в основной школе, говорится в пресс-сообщении.

По оценке предметных союзов учителей Эстонии, необходимо продолжить разработку существующих выпускных экзаменов c едиными заданиями в основной школе. Стандарт основного образования – ценность, которая должна быть установлена в обществе. Государственные выпускные экзамены являются естественной частью учебного процесса, играющей важную роль в формировании мотивации у ученика, в систематизации знаний, умений и в поддержке развития необходимых усилий.

По словам учителей, недопустимым является то, что Министерство образования и науки не подключило к разработке проекта закона ни один из предметных союзов учителей, оставив тем самым без всякого внимания основанные на опыте и научных исследованиях мнения специалистов и учителей.

Решения, касающиеся образования, по мнению учителей, должны оставаться вне политики.

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