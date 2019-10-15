Фото: в Каламая ищет нового владельца солнечная квартира с высокими потолками

Двухкомнатная квартира, общая площадь которой составляет 46,3 квадратных метра, в первую очередь впечатляет высокими потолками и обилием света. Она находится на втором этаже главного здания комплекса, построенного в 2015 году, пишет Postimees.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с кухонным уголком, спальни, просторной душевой с туалетом и прихожей. Помимо этого, в распоряжении нового владельца будут парковочное место в закрытом дворе и кладовка.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть вентиляционная установка и управляемый дистанционно пол с подогревом на базе центрального отопления. Расходы на отопление низкие благодаря вентиляционной системе и тому, что здание утеплено.

ФОТО: KV.EE