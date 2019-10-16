Срочно явиться: еще более 1400 резервистов призваны на дополнительные учебные сборы

Вместе с призванными вчера резервистами 61-го батальона службы тыла повестки получат более 2200 резервистов. Дополнительные учебные сборы обоих подразделений продолжатся до конца недели.

Дополнительные учебные сборы носят тренировочный характер, поскольку непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

Сегодня по предложению командующего Силами обороны помимо призванных вчера резервистов 61-го батальона службы тыла на сборы будут призваны также резервисты 23-го пехотного батальона.

Они обязаны незамедлительно явиться в походный центр Академии Сил обороны, который находится в Тарту по адресу: Раатусе, 110.

Это первый случай, когда на дополнительные учебные сборы вызываются несколько подразделений несколько дней подряд. Призванный вчера на сборы 61-й батальон службы тыла имеет критически важное значение в системе государственной обороны. Именно эти резервисты должны обеспечить быструю боеготовность призванного сегодня 23-го батальона пехоты и других подразделений.

Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных, в регистре военнообязанных. Резервисты 23-го пехотного батальона могут получить дополнительную информацию по телефону 717 5010.

Целью дополнительных учебных сборов «Шип 2019» является проверка функционирования всей цепочки исполнения приказа от решения правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования.

Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию, что и отрабатывается в ходе учений.

Эстонская модель государственной обороны, основанная на армейском резерве, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстония и в мирное время должна регулярно проводить учения, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур к быстрому реагированию.