Четыре эстонки делятся опытом: как начать бизнес и остаться на плаву

Сегодня на сайте Кароле можно найти как смелые и оригинальные фотографии людей, так и фотографии природы и с концертов.

Кароле счастлива, что благодаря знаниям, полученным в школе и на работе, она со многими вещами справилась сама, ей не нужно было дополнительно платить за создание сайта или дизайн логотипа. Молодая предпринимательница утверждает, что вероятно работа в офисе по графику намного легче, потому что дополнительной работы, связанной с предпринимательством, намного больше чем кажется на первый взгляд. С другой стороны быть самой себе хозяйкой – это подарок.

В будущем молодая предпринимательница хочет больше вкладываться в маркетинг. Она мечтает начать проводить курсы фотографии для детей и открыть свою студию. И создать место работы в фирме для своей мамы!

Элен

Элен Таммет – рукодельница из Вынну, деятельность которой переросла в фирму Desinele OÜ.

Девушка, которая еще во время учебы в школе участвовала в международных конкурсах рисунков, была не удивлена, когда в подростковом возрасте мама спросила у дочери, будет ли она модельером? Элен подчеркивает, что несмотря на то, что она закончила в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета специальность народного текстиля, она не должна была обязательно продолжать деятельность в этом направлении: «Со времен учебы в Вильянди у меня до сих пор остались высокие плетеные гольфы (чулки из Кихну)». На данный момент она своими руками изготавливает покрывала на диваны и шали, пальто, куртки, платья, юбки и многое другое.

Во время учебы Элен также прошла большой курс по предпринимательству, но для того чтобы получить пособие на начало предпринимательской деятельности от Кассы страхования от безработицы, она при поддержке учреждения освежила свои знания. Также Элен прошла курсы по работе с персоналом, бухгалтерии, созданию сайта, а также оказанию первой помощи и безопасности. Усилия увенчались успехом: «Вау, я всю ночь читал твой бизнес-план», - первое, что сказал главный специалист отдела пособий на предпринимательство, прочитав 60 страниц ее детища. Элен подчеркивает, что знания, полученные в Тартуском бизнес-консалтинге, очень помогли написать бизнес-план так, чтобы и человек, который не связан с предпринимательством, тоже мог его понять.

Как старательный и добросовестный человек Элен хочет всем заниматься сама, но, как и у всех, у нее только 24 часа в сутках, поэтому в новом году она хочет нанять работников. В будущем она планирует открыть в Тарту свой салон.

Криста