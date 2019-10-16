Четыре эстонки делятся опытом: как начать бизнес и остаться на плаву

На Неделе предпринимательства, которая прошла в Тарту уже в 15-й раз, четыре женщины поделились своим опытом получения от Кассы страхования от безработицы пособия на начало предпринимательской деятельности. Панельную дискуссию провела консультант по карьере отделения кассы страхования от безработицы в Тартумаа Мария Крылова, своими мыслями поделился также консультант по предпринимательству Тартуского бизнес-консалтинга Вильям Вильясоо.
Каролийне
«Здравствуйте, я – предпринимательница», - так представила себя Каролийне Пиксарв, которая предлагает в Эстонии обучение малышей языку жестов, и добавила улыбаясь: «Если бы кто-то мне несколько лет назад сказал, что я буду сегодня стоять здесь и рассказывать на Неделе предпринимательства о бизнес, я бы посчитала его сумасшедшим. Предпринимательство совсем не казалось мне подходящей формой деятельности, оно скорее казалось мне затеей с отрицательным налетом».
Идея начать заниматься языком жестом для малышей пришла ей тогда, когда она жила в Шотландии. Когда женщина впервые рассказывала о ней некоторым потенциальным клиентам, они воспринимали эту идею скорее с недоверием, чем с симпатией. «Ах так, свободная ниша на рынке», - думала окончившая Таллиннскую музыкальную школу Георга Отса и защитившая магистратуру по скандинавистике Каролийне и была уверена, что нашла золотую жилу. Она с энтузиазмом начала действовать, даже написала о намерении приобрести франшизу в главную контору компании Sing and Sign, откуда получила отрицательный ответ. Но желание, чтобы в Эстонии появился язык жестов для малышей было настолько большим, что несмотря на то, что мозг отреагировал на это скорее с осторожностью, упрямство Каролийн сломлено не было и она придумала для представления своей идеи двухминутную речь. И о чудо, на одной вечеринке у рождественской елки она решила поделиться много раз проговоренной про себя речью. Собеседник сразу загорелся идеей, в январе идея была изложена на бумагу и уже в марте началась работа с пилотными группами.
Что представляет собой язык жестов для малышей? Это музыкальный кружок для малышей, где через песни, танцы, игру на инструментах и стишки разучиваются жесты эстонского языка жестов. Предпринимательница подчеркивает, что услуга предназначена для слышащих детей.
Каролийне, которая проработала учителем в школе, с радостью делится с другими своим опытом, который она называет собиранием золотых яиц.
- Первое: рассказывайте всем о своей идее, не боясь, что ее не поймут. Вместо конкурента вы можете найти себе соратника.
- Второе: многие вещи кажутся вначале несправедливыми. Потом понимаешь, что они скорее открывают двери, то есть все, что на первый взгляд кажется плохим и обидным, является скорее возможностью идти вперед. Неожиданности, возникающие в жизни, не позволяют нам оставаться в зоне комфорта. «Когда другие наслаждались 30-градусной жарой на пляже, я писала бизнес-план». Его объем можно сравнить с бакалаврской работой.
- Третье: fake it till you make it. «Иногда нужно распушить перья и показать, что я павлин, а не маленький воробей», - говорит женщина, которая с зимы занимается предпринимательством.
- Четвертое: логотипом и визуальным решением нужно заниматься сразу, а не тогда, когда деятельность уже во всю идет.
Кароле
Кароле Кутсар закончила Тартускую высшую художественную школу Паллас по специальности фотография. Опыт по специальности она получила в нескольких фирмах, бухгалтерии научилась у своей мамы и с учетом уговоров друзей появилась идея заняться предпринимательством. При сотрудничестве Тартуского бизнес-консалтинга Кароле написала свои первые 14 страниц бизнес-плана. Девушка очень ценит опыт волонтерской работы в благотворительном фонде Minu Unistuste Päev SA. Одна деятельность за другой, и так у нее появилась первая настоящая работа – фотографирование детей в детском саду, для так называемых памятных альбомов. После этого прошло немного времени, как эти дети уже вместе со своими родителями стали обращаться к Кароле.
Сегодня на сайте Кароле можно найти как смелые и оригинальные фотографии людей, так и фотографии природы и с концертов.
Кароле счастлива, что благодаря знаниям, полученным в школе и на работе, она со многими вещами справилась сама, ей не нужно было дополнительно платить за создание сайта или дизайн логотипа. Молодая предпринимательница утверждает, что вероятно работа в офисе по графику намного легче, потому что дополнительной работы, связанной с предпринимательством, намного больше чем кажется на первый взгляд. С другой стороны быть самой себе хозяйкой – это подарок.
В будущем молодая предпринимательница хочет больше вкладываться в маркетинг. Она мечтает начать проводить курсы фотографии для детей и открыть свою студию. И создать место работы в фирме для своей мамы!
Элен
Элен Таммет – рукодельница из Вынну, деятельность которой переросла в фирму Desinele OÜ.
Девушка, которая еще во время учебы в школе участвовала в международных конкурсах рисунков, была не удивлена, когда в подростковом возрасте мама спросила у дочери, будет ли она модельером? Элен подчеркивает, что несмотря на то, что она закончила в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета специальность народного текстиля, она не должна была обязательно продолжать деятельность в этом направлении: «Со времен учебы в Вильянди у меня до сих пор остались высокие плетеные гольфы (чулки из Кихну)». На данный момент она своими руками изготавливает покрывала на диваны и шали, пальто, куртки, платья, юбки и многое другое.
Во время учебы Элен также прошла большой курс по предпринимательству, но для того чтобы получить пособие на начало предпринимательской деятельности от Кассы страхования от безработицы, она при поддержке учреждения освежила свои знания. Также Элен прошла курсы по работе с персоналом, бухгалтерии, созданию сайта, а также оказанию первой помощи и безопасности. Усилия увенчались успехом: «Вау, я всю ночь читал твой бизнес-план», - первое, что сказал главный специалист отдела пособий на предпринимательство, прочитав 60 страниц ее детища. Элен подчеркивает, что знания, полученные в Тартуском бизнес-консалтинге, очень помогли написать бизнес-план так, чтобы и человек, который не связан с предпринимательством, тоже мог его понять.
Как старательный и добросовестный человек Элен хочет всем заниматься сама, но, как и у всех, у нее только 24 часа в сутках, поэтому в новом году она хочет нанять работников. В будущем она планирует открыть в Тарту свой салон.
Криста
Более десяти лет проработавшая в рекламном отделе Postimees секретарем Криста Паабуск сказала, что начала заниматься предпринимательством так сказать случайно и прыгнула с головой в неизвестность. На одних курсах по карьере ее спросили: «Чем ты сама хочешь заниматься в жизни?» Матери большой семьи сразу вспомнилось, что еще в 18 лет она мечтала стать учителем труда, но времена были такие, что она поняла, что это неразумный выбор.
Тем временем в личной жизни были свои повороты, которые все больше подтверждали мысли о том, что может быть все-таки стоит заняться предпринимательством. Умная женщина понимала, что она сама хочет быть уверена в том, что в будущем ей будет на что опереться. Криста зарегистрировалась в Кассе страхования от безработицы и поступила на нестационарную форму обучения в Ряпинскую садоводческую школу по специальности рукоделие. Этой осенью в Тартуской студии рукоделия на улице Аардла открылись ее курсы по рукоделию для детей и взрослых, также она приглашает других мастеров организовывать мастер-классы и отмечать праздники. Смелость и вдохновение дала практика в студии Айра в Выру. Криста приглашает и к себе на практику, ткацкие станки и вязальные машинки ждут. Сейчас ее главной целевой группой являются учителя рукоделия и воспитатели детских садов.
Криста Паабуск рассказывает, что для нее не всегда благодарностью или признанием являются деньги, для нее важен успех, который отражается в глазах людей.
Женщина делится на первый взгляд странным утверждением: «Не слушайте своих друзей, которые обещают прийти на ваш мастер-класс. Они не придут». Старайтесь построить свою фирму, думая также о других клиентах и возможностях.
Вы не должны быть великолепной, для того чтобы начать. Но вы должны начать, для того чтобы стать великолепной!
Консультант Тартуского бизнес-консалтинга Вильям Вильясоо советует людям ознакомиться с материалами по составлению бизнес-плана на сайте кассы по безработице. Он говорит, что чем меньше проделано предварительной работы, тем слабее будет бизнес-план. Консультант говорит, что нужно связываться с потенциальными клиентами, продвигать себя и ознакомиться с отчетами хозяйственной деятельности своих конкурентов. «Инвестируйте сто часов в составление бизнес-плана, и у вас будет возможность получить от кассы по безработице пособие на начало предпринимательской деятельности в размере 4 474 евро», подбадривает он.