Керт Кинго разъяснила свою деятельность в роли министра

Ляэнеметс отметил, что в бюджете на следующий год на меру по предоставлению съемного жилья запланировано на 15 миллионов евро меньше, чем в этом году. Также отменены пособия на реконструкцию малых жилых домов и на приобретение локальных обогревателей, работающих на возобновляемой энергии. Все эти меры направлены на улучшение ситуации в жилищном хозяйстве. Мера по предоставлению съемного жилья – для расширения возможностей предпринимательства в сельских регионах. Ляэнеметс попросил министра прокомментировать, по каким причинам финансирование именно этих мер, направленных в первую очередь на помощь сельским регионам, было решено сократить.

Кинго ответила, что эти меры, как правило, предоставляются через KredEx. Она признала, что при анализе этого периода выяснилось, что эти меры не пользовались популярностью. «Это означает, что сейчас пришло время пересмотреть суть мер и сделать их такими, чтобы предприниматели были заинтересованы в этой деятельности. Но в существующем варианте интерес к мере был крайне скромный», – сказала Кинго.

Урмас Круузе в своем вопросе к министру отметил, что в течение последних недель на повестке дня оказался вопрос о доступности почтовых услуг в сельских регионах. По этому вопросу высказались многочисленные общественные группы. В качестве примера он привел статьи в прессе, согласно которым в прошлом году Eesti Post потерпела убытки размером порядка полутора миллионов евро, связанные с доставкой бандеролей. Круузе попросил министра сообщить, изучила ли она бизнес-модель Eesti Post и каковы планы в связи с этим учреждением в целом. Как сделать, чтобы письма доставлялись и в деревню, а число почтовых контор не сократилось до нуля?

Кинго подчеркнула, что на последнем общем собрании четко прозвучало следующее сообщение: «Наша цель – обеспечить, чтобы люди вовремя и шесть дней в неделю получали заказанные ими журналы и газеты. Т.е. ровно столько раз в неделю, сколько выходят газеты, и по утрам». Кинго отметила, что Департамент конкуренции рекомендовал сократить число почтовых контор до 215. Но следовать ей в настоящий момент не будут: все существующие в настоящий момент 267 почтовых контор продолжат свою работу.

«Мы заказали анализ всего концерна Omniva, чтобы подробно изучить все входящие в него предприятия по отдельности – их доходы, расходы и прибыль», – сказала министр. Она добавила, что по плану анализ будет готов весной. На его основе можно будет начать принимать конкретные решения. «Исходя из Закона о почте, мы обязаны доставлять периодику подписчикам. Можно с уверенностью заявить, что эта услуга сохранится», – заверила Кинго. По ее словам, цель анализа – найти такое решение, чтобы в идеале связанные с доставкой почты на дом убытки стали прибылью или хотя бы сократились до нуля.

Кинго также прокомментировала, что предприятия СМИ говорят по поводу бизнес-модели. Доставка почты на дом зависит от объемов. Чем больше заказывается газет, тем дешевле будет доставка на дом. «Мы не можем увеличить продажи предприятий СМИ. Наша задача – обеспечить, чтобы заказанная газета была передана получателю. Сколько их заказывают и заказывают ли их в принципе – это стратегия продаж или стратегия работы каждого конкретного предприятия», – сказала Кинго.

Керт Кинго также ответила на вопросы Каи Каллас и Евгения Осиновского о внешней торговле, на вопросы Хельо Пикхоф о ситуации в подотчетной министру сфере, на вопрос Юргена Лиги о потенциале экономического роста, на вопрос Ивари Падара о бюджете на предпринимательство, на вопрос Марта Вырклаэва о бюджете, на вопрос Хейки Краниха об организации труда, на вопрос Айвара Сыэрда о ремонте Таллиннского горхолла, на вопрос Раймонда Кальюлайда об искусственном интеллекте, на вопрос Сигне Киви о достижениях в области, на вопрос Урмаса Круузе о возможности жизни в деревне и на вопрос Эрика Нийлеса-Кросса о международном сотрудничестве в сфере развития ИТ-технологий.