Юри Ратас выразил благодарность вносящим вклад в государственную оборону резервистам

«Я хочу выразить признательность всем собравшимся на сборы резервистам, которые, несмотря на очень короткие сроки оповещения, должны были отложить в сторону свою работу и другие дела. Благодарю также учебные заведения, работодателей и семьи, оказавшие поддержку собравшимся на внеочередные сборы женщинам и мужчинам», - сказал премьер-министр.

Правительство второй день подряд провело в среду телефонное заседание и решило вызвать на начавшиеся во вторник дополнительные учебные сборы также 1467 резервистов 23-го пехотного батальона. Как сообщила в среду BNS пресс-служба правительства, вместе с призванными во вторник резервистами 61-го батальона службы тыла повестки получат более 2200 резервистов. Дополнительные учебные сборы обоих подразделений продолжатся до конца недели.

Дополнительные учебные сборы носят тренировочный характер, поскольку непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

В среду по предложению командующего Силами обороны помимо призванных во вторник резервистов 61-го батальона службы тыла на сборы будут призваны также резервисты 23-го пехотного батальона.

Они обязаны были незамедлительно явиться в походный центр Академии Сил обороны, который находится в Тарту по адресу: Раатусе, 110.

Это первый случай, когда на дополнительные учебные сборы вызываются несколько подразделений несколько дней подряд. Призванный вчера на сборы 61-й батальон службы тыла имеет критически важное значение в системе государственной обороны. Именно эти резервисты должны обеспечить быструю боеготовность призванного сегодня 23-го батальона пехоты и других подразделений.

Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных, в регистре военнообязанных: www.kaitsevaeteenistus.ee. Резервисты 23-го пехотного батальона могут получить дополнительную информацию по телефону 717 5010.

Целью дополнительных учебных сборов Okas 2019 является проверка функционирования всей цепочки исполнения приказа от решения правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования.

Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию, что и отрабатывается в ходе учений.

Эстонская модель государственной обороны, основанная на армейском резерве, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстония и в мирное время должна резулярно проводить учения, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур к быстрому реагированию.