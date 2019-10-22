Дети, родители, друзья – все остается в Эстонии. Как нарвитянка готовится к высылке в Россию

Наталья (имя изменено, настоящее редакции известно) знает, почему Эстонская Республика на нее разгневалась: она трижды сидела в тюрьме, имеет не самую хорошую репутацию, ограничена в праве опеки над собственными детьми, которых сейчас воспитывает бабушка. Однако она не понимает, как можно вышвырнуть из страны человека, превратив его в бомжа, лишив какой-либо надежды на исправление и становление на истинный путь.
Кривая дорожка на историческую родину
Наталья родилась в России, но еще ребенком накануне развала Советского Союза приехала с родителями в Эстонию. Выросла, выучилась, получила постоянный вид на жительство, даже родила детей, но по прямой дорожке не пошла: ее послужной список насчитывает несколько судимостей и три реальных заключения, в том числе за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах. В последний раз ее осудили почти на пять лет лишения свободы, три с половиной из которых она провела за решеткой.
«Я освободилась год назад. Суд счел, что меня можно выпустить условно-досрочно, на браслет. Но еще в 2016 году, находясь в тюрьме, я получила решение Департамента полиции и погранохраны о лишении меня долгосрочного вида на жительство», - рассказала Наталья.
Уже год она живет как нелегал: «Криминальный надзирающий сказал, что пока у меня действует УДО, из страны меня не вышлют, но срок заканчивается в начале января и тогда все может быть».
История Натальи типичная: несколько судимостей и несколько лет в тюрьме, наличие российского гражданства, что дает законное основание для лишения рецидивистки вида на жительство и высылки в страну гражданства. То, что вся жизнь человека связана с Эстонией, - семья, друзья, место жительства - не является причиной, по которой наше государство могло бы понять и простить. Прощали довольно долго, но Наталья совершала преступление за преступлением и больше никто терпеть не намерен: берите вещи - и на выход.
Наталья рассказала, что намерена оспорить высылку и лишение вида на жительство и в Государственном суде, правда, для этого ей нужно найти присяжного адвоката, поскольку простой юрист не может представлять ее интересы в Госсуде: «А это деньги, которых у меня нет». Вот при таком информационном букете в происхоящее включился портал Rus.Postimees.
Мы понимали, что законное основание для высылки Натальи из страны есть. Более того, имеется и немалое количество прецедентов. Что делать? Этот и другие вопросы мы для начала адресовали в Посольство Российской Федерации.
- Каким образом происходит передача человека из Эстонии в Россию?
- Обычно депортируемых таким образом лиц передают на пограничных пунктах между Эстонией и Россией.
- Занимается ли таким выдворенным гражданином кто-то на месте? Куда ему идти, где просить о первоначальной помощи?
- К сожалению, вопрос о социальной поддержке на территории Российской Федерации в подобных случаях не урегулирован. Мы рекомендуем обращаться в государственные и общественные организации, оказывающие социальную поддержку уязвимым слоям населения.
- Есть ли возможность как-то подготовиться к выдворению? Получить внутренний паспорт, проконсультироваться, получить адреса и телефоны социальных и благотворительных служб?
- Внутренний паспорт выдается только на территории России органами полиции в любом подразделении по месту пребывания. Что касается контактов благотворительных организаций, то посольство готово их предоставить, если выдворяемое лицо к нам обратится.
- Может ли Россия помочь своей гражданке, заслуженно наказанной, но находящейся в тупике, остаться там, где она может жить с семьей и своими детьми?
- Норма, по которой иностранного гражданина могут лишить вида на жительство в Эстонии, закреплена в национальном законодательстве. Вместе с тем, существует Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec (2000)15 относительно обеспечения безопасности проживания долгосрочных мигрантов, согласно которой при рассмотрении подобных дел судам предлагается руководствоваться также и гуманитарными соображениями и учитывать срок проживания в стране, последствия выдворения для самого долговременного жителя и его/ее семьи, существующие связи между выдворяемым и страной гражданской принадлежности.
К слову, в большинстве подобных случаев выдворяемые из Эстонии российские граждане не имеют в России ни родственников, ни знакомых, слабо представляют особенности жизни в соседней стране.
Шанс есть
Параллельно мы обратились в Департамент полиции и погранохраны. Прежде всего, нас интересовало, что делать человеку, год живущему нелегально, имеющему перспективу быть высланным туда, где у него никого и ничего нет?
Однако ответ руководителя службы надзора за границей и миграцией Идаской префектуры Ээрика Пургеля нас обескуражил: «Так как судебное разбирательство еще ведется, нет возможности прокомментировать этот случай более детально. На данный момент суд аннулировал решение Департамента полиции и погранохраны о предписании на выезд и запрет на въезд. При этом суд оставил неизменным решение Департамента о признании недействительным вида на жительство долговременного жителя Эстонии, однако это решение суда еще не вступило в силу. Поэтому Наталье, если она желает остаться в Эстонии, следует ходатайствовать о получении срочного вида на жительство (tähtajaline elamisluba)». То есть решение о высылке сейчас отменено, есть возможность легализоваться и остаться в стране, и в Госсуд должна обращаться не Наталья, а полиция, если представители власти не согласны с решением суда низшей инстанции.
Мы бросились к Наталье, которая только что тоже узнала, что у нее есть шанс остаться в Эстонии: «Я только что вернулась от таллиннского адвоката, который мне это объяснил. С первым адвокатом у нас имелся языковой барьер, он не мог объяснить по-русски, а я не могла всего понять по-эстонски. Адвокат сказал, что нужно подать ходатайство и ждать, какое решение примет полиция, не факт, что все решится положительно, но это уже шанс».
Таким образом, если вы столкнулись с аналогичной ситуацией, помните, что важно внимательно читать все документы, нужно оспаривать решения и идти на контакт с правоохранительными и судебными органами. Важно иметь общий язык с защищающим вас адвокатом. Если предписание все же выдано, имейте в виду, что в России вопрос адаптации депортированных лиц не отрегулирован, но нужно обратиться в посольство или в консульство и попросить о помощи: контакты социальных и благотворительных организаций вам дадут, кроме того, объяснят, как получить внутренний паспорт.
И самое главное, у Натальи есть шанс восстановить свою разрушенную жизнь. Если ей дадут срочный вид на жительство, у нее будет время, чтобы доказать, что она способна исправиться. Судимости будут погашены, и если не появится новых приговоров и нареканий, однажды она снова получит долгосрочный вид на жительство.
Статья 241. Признание вида на жительство долговременного жителя недействительным
(1) Вид на жительство долговременного жителя может быть признан недействительным, если:
1) иностранец для получения вида на жительство долговременного жителя представил ложные данные об обстоятельствах, имеющих значение для производства, или использовал обман;
2) иностранец представляет собой опасность для общественного порядка или государственной безопасности;
3) иностранец наказан в Эстонии за умышленное преступление против государства и его судимость не погашена;
4) непосредственно перед подачей ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного жителя у иностранца имелся действительный срочный вид на жительство, выданный на основании Закона о предоставлении международной защиты иностранцам, и в отношении него обнаруживается установленное указанным законом основание для прекращения или признания недействительным статуса беженца или дополнительной защиты.