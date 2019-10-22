Дети, родители, друзья – все остается в Эстонии. Как нарвитянка готовится к высылке в Россию

Кривая дорожка на историческую родину

Наталья родилась в России, но еще ребенком накануне развала Советского Союза приехала с родителями в Эстонию. Выросла, выучилась, получила постоянный вид на жительство, даже родила детей, но по прямой дорожке не пошла: ее послужной список насчитывает несколько судимостей и три реальных заключения, в том числе за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах. В последний раз ее осудили почти на пять лет лишения свободы, три с половиной из которых она провела за решеткой.

«Я освободилась год назад. Суд счел, что меня можно выпустить условно-досрочно, на браслет. Но еще в 2016 году, находясь в тюрьме, я получила решение Департамента полиции и погранохраны о лишении меня долгосрочного вида на жительство», - рассказала Наталья.

Уже год она живет как нелегал: «Криминальный надзирающий сказал, что пока у меня действует УДО, из страны меня не вышлют, но срок заканчивается в начале января и тогда все может быть».

История Натальи типичная: несколько судимостей и несколько лет в тюрьме, наличие российского гражданства, что дает законное основание для лишения рецидивистки вида на жительство и высылки в страну гражданства. То, что вся жизнь человека связана с Эстонией, - семья, друзья, место жительства - не является причиной, по которой наше государство могло бы понять и простить. Прощали довольно долго, но Наталья совершала преступление за преступлением и больше никто терпеть не намерен: берите вещи - и на выход.

Наталья рассказала, что намерена оспорить высылку и лишение вида на жительство и в Государственном суде, правда, для этого ей нужно найти присяжного адвоката, поскольку простой юрист не может представлять ее интересы в Госсуде: «А это деньги, которых у меня нет». Вот при таком информационном букете в происхоящее включился портал Rus.Postimees.

Мы понимали, что законное основание для высылки Натальи из страны есть. Более того, имеется и немалое количество прецедентов. Что делать? Этот и другие вопросы мы для начала адресовали в Посольство Российской Федерации.

- Каким образом происходит передача человека из Эстонии в Россию?

- Обычно депортируемых таким образом лиц передают на пограничных пунктах между Эстонией и Россией.

- Занимается ли таким выдворенным гражданином кто-то на месте? Куда ему идти, где просить о первоначальной помощи?

- К сожалению, вопрос о социальной поддержке на территории Российской Федерации в подобных случаях не урегулирован. Мы рекомендуем обращаться в государственные и общественные организации, оказывающие социальную поддержку уязвимым слоям населения.

- Есть ли возможность как-то подготовиться к выдворению? Получить внутренний паспорт, проконсультироваться, получить адреса и телефоны социальных и благотворительных служб?

- Внутренний паспорт выдается только на территории России органами полиции в любом подразделении по месту пребывания. Что касается контактов благотворительных организаций, то посольство готово их предоставить, если выдворяемое лицо к нам обратится.

- Может ли Россия помочь своей гражданке, заслуженно наказанной, но находящейся в тупике, остаться там, где она может жить с семьей и своими детьми?

- Норма, по которой иностранного гражданина могут лишить вида на жительство в Эстонии, закреплена в национальном законодательстве. Вместе с тем, существует Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec (2000)15 относительно обеспечения безопасности проживания долгосрочных мигрантов, согласно которой при рассмотрении подобных дел судам предлагается руководствоваться также и гуманитарными соображениями и учитывать срок проживания в стране, последствия выдворения для самого долговременного жителя и его/ее семьи, существующие связи между выдворяемым и страной гражданской принадлежности.

К слову, в большинстве подобных случаев выдворяемые из Эстонии российские граждане не имеют в России ни родственников, ни знакомых, слабо представляют особенности жизни в соседней стране.