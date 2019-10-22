Эстонский интернет-магазин не доставляет товар и тянет с возвратом денег клиентам

По информации ведомства, потребители оказываются в ситуации, когда они заказывают в этом интернет-магазине товары, но продавец оказывается не в состоянии доставить их в течение отведенного времени. В случае же, когда потребитель решает отказаться от договора, продавец необоснованно тянет с возвратом денег потребителю.

Департамент защиты потребителей советует клиентам связываться с компанией перед размещением заказа и узнавать, есть ли товар в наличии и каково фактическое время доставки.

Если продавец не доставляет товар в согласованный с потребителем срок, потребитель, прежде чем он сможет расторгнуть договор, должен потребовать у продавца доставки товара в течение разумного дополнительного срока.

Если обязательство не выполнено и в течение дополнительного срока, потребитель имеет право потребовать компенсацию за ущерб или расторгнуть договор и получить взамен уплаченную сумму. Однако, если товары были получены потребителем, но имеют дефект, продавец должен рассмотреть и исправить дефекты (в форме ремонта или замены) в течение разумного периода времени и сообщить потребителю, когда проблема будет решена.

В соответствии с Законом о защите потребителей, продавец обязан ответить на письменную жалобу потребителя в той же форме и уведомить об удовлетворении претензии или возможном разрешении жалобы в течение 15 дней с момента получения жалобы.