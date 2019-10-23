Ср, 23.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Мужчина, напавший на детей в школе, пошел на сделку с прокуратурой

Мужчина, напавший на детей в школе, пошел на сделку с прокуратурой

Kaklus. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Мужчина, в конце мая применивший насилие по отношению к ученикам силламяэской Ваналиннаской основной школы, пошел на сделку со следствием, пишет Rus.ERR.

При этом содержание соглашения прокуратура пока не разглашает, но оно станет известно в эту пятницу, когда свое решение по данному уголовному делу огласит Вируский уездный суд.

Инцидент в силламяэской школе произошел 27 мая, когда мужчина пришел в учебное заведение до начала уроков и применил насилиe в отношении ученика пятого класса, а затем у него возникла перепалка с учеником девятого класса, в ходе которой он толкнул подростка и угрожал ему похожим на оружие предметом. С 28 мая обвиняемый находится под стражей.

В ходе уголовного разбирательства мужчине также были предъявлены подозрения в вымогательстве и в незаконном использовании чужой ID-карты.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ