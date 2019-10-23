Мужчина, напавший на детей в школе, пошел на сделку с прокуратурой

При этом содержание соглашения прокуратура пока не разглашает, но оно станет известно в эту пятницу, когда свое решение по данному уголовному делу огласит Вируский уездный суд.

Инцидент в силламяэской школе произошел 27 мая, когда мужчина пришел в учебное заведение до начала уроков и применил насилиe в отношении ученика пятого класса, а затем у него возникла перепалка с учеником девятого класса, в ходе которой он толкнул подростка и угрожал ему похожим на оружие предметом. С 28 мая обвиняемый находится под стражей.