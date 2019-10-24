Финские почтовики намерены бастовать в течение двух недель

В Финляндии профсоюз работников почты и логистической сферы PAU объявил о начале забастовки 11 ноября, если к этому времени не удастся договориться с работодателем о новом коллективном трудовом договоре.
Сотрудники почты, занимающиеся доставкой, сортировкой и транспортировкой писем и посылок намерены бастовать в течение двух недель.
Переговоры о новом коллективном трудовом договоре зашли в тупик.
Напомним, что работники почты уже бастовали в связи с планами руководства урезать им зарплаты, сообщает Служба новостей Yle.