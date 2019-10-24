Чт, 24.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Финские почтовики намерены бастовать в течение двух недель

Itella SmartPosti vahendusel saadetavad pakid jõuavad peagi ka Haljalasse.

ФОТО: Erik Proze

В Финляндии профсоюз работников почты и логистической сферы PAU объявил о начале забастовки 11 ноября, если к этому времени не удастся договориться с работодателем о новом коллективном трудовом договоре.

Сотрудники почты, занимающиеся доставкой, сортировкой и транспортировкой писем и посылок намерены бастовать в течение двух недель.

Переговоры о новом коллективном трудовом договоре зашли в тупик.

Напомним, что работники почты уже бастовали в связи с планами руководства урезать им зарплаты, сообщает Служба новостей Yle.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ