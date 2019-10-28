Руководитель Rail Baltica неожиданно ушел в отставку

Последним рабочим днем заступившего в должность в марте этого года Рийхимяки станет 19 декабря, сообщило RB Rail.

«Мы шокированы решением Тимо Рийхимяки об уходе, но уважаем его. От лица совета благодарю его за проделанную работу, и желаю ему в будущем большого успеха», - прокомментировал председатель совета RB Rail AS Каролис Санковский.

Он добавил, что до того момента, как будет найден новый руководитель, бесперебойную работу совместного предприятия обеспечат другие члены правления и вся команда RB Rail AS. Санковский добавил, что скоро к команде присоединится программный директор, который отвечает за эффективную реализацию связанных с проектом Rail Baltic работ.

«Мне жаль уходить, потому что Rail Baltic – это интересный проект, с которым можно работать. Я благодарю работников RB Rail AS, связующую группу, международных партнеров и совет за сотрудничество и за поддержку», - прокомментировал свой уход из предприятия Тимо Рийхимяки.

Только в ноябре также по личным причинам из Rail Baltic Estonia ушла председатель правления Рийа Виллаве. Тогда Силлаве сказала, что команда Rail Baltic Estonia за два года довела проект от подготовительного этапа до реализации: «В результате последовательной работы значительно увеличилась уверенность в том, что железнодорожное сообщение появится. Я вложила всю свою энергию в Rail Baltic и ухожу по личным причинам. Строительство началось, на этом отрезке пути можно передать пульт управления в руки нового руководителя».

Во время руководства Рийхимяки начали проектировочные работы основной линии Rail Baltic на протяженности в 411 километров, кроме того, инициированы тендеры на проектировочные работы дороги на протяженности еще 236 километров.

Рийхимяки разработал и структуру предприятия. Например, для успешного и эффективного применения проектировочного и строительного этапов был создан отдел управления проектом. Также Рийхимяки усилил роль отдела тендеров RB Rail.