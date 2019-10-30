Ср, 30.10.2019
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  • Фото: в расположенном в Пыхья-Таллинне историческом здании покупателя ждет настоящая жемчужина

Фото: в расположенном в Пыхья-Таллинне историческом здании покупателя ждет настоящая жемчужина

ФОТО: KV.EE

В доме, построенном в начале прошлого века для инженеров судоремонтного завода Беккера, продается очень красивая реновированная квартира, передает Postimees

Эта со вкусом реновированная стильная квартира площадью 68,3 м2 находится в историческом доме постройки 1912 - 1914 годов. Дом имеет статус памятника архитектуры. 

ФОТО: KV.EE

Ремонт в квартире делался по дизайнерскому проекту и под наблюдением Департамента защиты памятников. Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни, ванной и туалета. 

ФОТО: KV.EE

Окна квартиры выходят на обе стороны дома. Особую прелесть и своеобразие квартире придают толстые каменные стены и потолки высотой 3,7 метров. 

ФОТО: KV.EE

Входе реставрации сохранены настенные росписи, чугунные радиаторы, внутренние двери, оконные рамы, дверные наличники и частично лепные карнизы. Мебель и предметы декора, которые вы видите на фото, включены в цену квартиры. 

Больше информации на странице портала недвижимости KV.EE.

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