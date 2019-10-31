Известный интернет-магазин оставил клиентов без денег и товаров

Комиссия по потребительским спорам в этом месяце приняло пять решений в отношении интернет-магазина hansamööbel.ee в пользу клиентов, поскольку предприятие не выполнило заказ и не вернуло клиентам деньги. Владелец бизнеса уверяет, что от выполнения заказа магазин не отрекается.
Все обратившиеся в Департамент защиты прав потребителя и технадзора клиенты Hansamööbel жаловались на одно и то же: они заказали товар еще весной или летом на странице интернет-магазина, однако во время товар не пришел. После чего они аннулировали заказ, фирма обещала вернуть деньги, но пока так и не выполнила обещания.
К примеру, один клиент в конце марта заказал диван стоимостью 677 евро. Время доставки должно было быть 6-10 недель, но к началу июня товар так и не пришел. Клиент подал заявление на возврат средств, в тот же день фирма попросила указать номер счета для возврата, но деньги клиент до сих пор так и не увидел.
Второй клиент также заказал с той же страницы в конце июня четыре барных стула за 344 евро. Сначала ему сообщили, что товар придет через четыре рабочих дня, но позднее клиента уведомили, что возникли какие-то проблемы с доставкой и ждать заказа придется дольше. После чего клиент отказался отказался от заказа. Предприятие отправило э-письмо, в котором обещало вернуть средства в течение одной недели, но до сих пор этого не сделало.
Помимо этого, предприятие не вернуло деньги за банкетку (72,2 евро), диван-кровать (147,84 евро) и лежак (89 евро), хотя все заказы были аннулированы.
У ALV Miltrade OÜ на данный момент 18 действующих нарушений сроков оплаты и налоговый долг в размере 13 051 евро, следует из кредитной информации о предприятии. Доход от продаж составил в прошлом году 280 226 евро, а прибыль — 13 472 евро.
Комиссии по потребительским спорам Hansamööbel не посчитала нужным объяснить причины невозврата денег клиентам.
Руководитель и владелец предприятия Лана Вало сказала Postimees, что знает о возникшей ситуации. «Из-за неправильных решений бывшего гендиректора, фирмы оказалась в убытке. По этой причине мы не смогли заплатить за товары вовремя и не смогли привезти их клиентам в назначенный срок. По той же причине мы не смогли вернуть деньги клиентам вовремя. Мне очень жаль, что так случилось, но от своих обязательств предприятие не отказывается, мы планируем вернуть клиентам деньги при первой же возможности уже в скором времени».