Известный интернет-магазин оставил клиентов без денег и товаров

Все обратившиеся в Департамент защиты прав потребителя и технадзора клиенты Hansamööbel жаловались на одно и то же: они заказали товар еще весной или летом на странице интернет-магазина, однако во время товар не пришел. После чего они аннулировали заказ, фирма обещала вернуть деньги, но пока так и не выполнила обещания.

К примеру, один клиент в конце марта заказал диван стоимостью 677 евро. Время доставки должно было быть 6-10 недель, но к началу июня товар так и не пришел. Клиент подал заявление на возврат средств, в тот же день фирма попросила указать номер счета для возврата, но деньги клиент до сих пор так и не увидел.

Второй клиент также заказал с той же страницы в конце июня четыре барных стула за 344 евро. Сначала ему сообщили, что товар придет через четыре рабочих дня, но позднее клиента уведомили, что возникли какие-то проблемы с доставкой и ждать заказа придется дольше. После чего клиент отказался отказался от заказа. Предприятие отправило э-письмо, в котором обещало вернуть средства в течение одной недели, но до сих пор этого не сделало.

Помимо этого, предприятие не вернуло деньги за банкетку (72,2 евро), диван-кровать (147,84 евро) и лежак (89 евро), хотя все заказы были аннулированы.

У ALV Miltrade OÜ на данный момент 18 действующих нарушений сроков оплаты и налоговый долг в размере 13 051 евро, следует из кредитной информации о предприятии. Доход от продаж составил в прошлом году 280 226 евро, а прибыль — 13 472 евро.

Комиссии по потребительским спорам Hansamööbel не посчитала нужным объяснить причины невозврата денег клиентам.