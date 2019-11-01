Опрос: каждый третий хочет самостоятельно инвестировать накопленные в пенсионном фонде деньги

Большая часть намеревающихся инвестировать собирается вложить уже накопленные средства в недвижимость (13%), немного меньше (11%) - в банковские инвестиционные или ценные бумаги. В качестве потенциальных возможностей для инвестирования также рассматривают криптовалюту и акции (7%), либо вложение в собственную фирму (3%).

«За среднюю накопленную во II ступени сумму недвижимость не купить. Конечно, есть и те, чьи пенсионные накопления позволят приобрести недвижимость, но это, скорее, редкое исключение. Поэтому при создании инвестиционного плана следует убедиться в том, сколько денег накопилось, а также поговорить с экспертами о том, каким возможностям стоит доверять», - прокомментировал руководитель отдела пенсионных фондов Luminor в странах Балтии Расмус Пиккани.

Результаты исследования показали, что есть и желающие потратить накопленную пенсию: 7% ответивших расплатились бы ею по долгам, 4% сделали бы необходимые траты и 1% использовал бы ее для самофинансирования кредита. 12% направляли бы пенсионные средства в банке иначе: 6% - на срочный вклад и 6% - в III пенсионную ступень.

41% эстоноязычных людей собираются и в дальнейшем держать средства во II ступени, в то же время русскоязычных - всего 30%. 44% из тех, кто верит в выход на пенсию по старости, планируют и дальше держать деньги во II ступени, и из тех, кто не верит, - 28%.

На хранение средств в пенсионном фонде также влияет опыт самостоятельного инвестирования: чем он меньше, тем с большей вероятностью человек будет и дальше держать деньги во II ступени. Оставить деньги во II пенсионной ступени хотят 45% тех, кто раньше не задумывался об инвестировании, и 40% - кто задумывался об инвестировании, но не занимался этим.

Среди тех, кто немного занимался инвестированием, и тех, кто регулярно инвестирует, 33% и 31% соответственно планируют и дальше держать деньги во II ступени.