В Латвии принят закон об автоматической выдаче гражданства рожденным в стране детям

Парламент этот закон принял 17 октября.

Законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан в Сейм подал бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Закон предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количество детей, так как, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.