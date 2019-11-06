Швейная фабрика сократила всех своих работников

MasCara Coats OÜ 11 октября оповестило Кассу страхования от безработицы о коллективном сокращении. Согласно переданной информации, под сокращение попали 46 человек, то есть все, получавшие на предприятии зарплату работники: швеи, водитель, мастер и уборщица. Причиной сокращения MasCara Coats OÜ назвало прекращение деятельности.

28 октября Касса страхования от безработицы со своей стороны сообщила работникам MasCara Coats об их сокращении, предоставила информацию о своих услугах и возможностях получения компенсации, а также рассказала об имеющихся в регионе вакансиях.

В Кредитной информации по состоянию на вчера о MasCara Coats OÜ имелись следующие данные: постановлений суда нет, указания на объявленное банкротство отсутствуют. Налоговая задолженность предприятия составляет 43 822 евро. В последнем квартале фирма налогов не платила.

Член правления предприятия Прийт Киви заверил, что в ближайшее время готов будет прокомментировать происходящее: «Это – мой долг чести. Сокращение коснулось многих жителей Вирумаа. Тема более широкая и глубокая, но я не хотел бы говорить об этом по телефону. Я открыт и в ближайшее время буду готов к более длинному комментарию».

По словам работника MasCara Coats OÜ, попросившего сохранить его анонимность, связанные с сокращением документы работникам предприятия раздали в прошлый четверг, и когда сокращаемые поинтересовались, когда будет объявлено о банкротстве MasCara Coats OÜ, представитель фирмы сказал, что в пятницу (1 ноября – ред.). По данным работников, вчера банкротство еще объявлено не было.

Работников известили о сокращении за 15 дней, для консультаций пригласили специалистов Кассы страхования от безработицы. Заодно, по словам работника, выдали зарплатные листки, согласно которым октябрьскую зарплату им начислили. Поскольку о сокращении оповестили меньше чем за два месяца, в зарплатные листки были добавлены и суммы компенсаций.

По состоянию на 1 ноября трудовые отношения прекращены со всеми работниками, но зарплата, по словам работника, и ко вчерашнему дню еще не поступила. «Все деньги написаны на бумаге, но только на ней», - отметил он и добавил, что никогда прежде на предприятии не задерживали выплату зарплат.

MasCara Coats OÜ – это основанное на эстонском капитале промышленное предприятие, которое выросло из швейной фабрики «Virulane». Под нынешним названием фирма работала с 2010 года. «С 1998 года AS Virulane входила с состав Baltika Grupp и состояла из двух фабрик, одна из которых располагается в Ахтме и до сегодняшнего дня входит в состав Baltika Grupp, и фабрики, расположенной в Раквере. В 2010 году раквереское подразделение было решено продать. При поддержке выданного KredEx и профинансированного Европейским фондом регионального развития кредитного поручительства его собственником стало MasCara OÜ. Рабочие места сохранились и, начиная с этого времени, мы производим одежду главным образом под торговыми марками MasCara и Herold», - делился четыре года назад в интервью Virumaa Teataja Прийт Киви.