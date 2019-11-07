Чт, 7.11.2019
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  • Подоходный налог в следующем году должны будут заплатить почти 200 000 пенсионеров

Подоходный налог в следующем году должны будут заплатить почти 200 000 пенсионеров

Valitsus otsustas tõsta erakorraliselt pensione keskmiselt seitsme euro võrra.

ФОТО: Elmo Riig

Число пенсионеров, которым в 2020 году придется платить подоходный налог, почти удвоится и достигнет 184 000 человек, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил министр социальных дел Танел Кийк в ответ на запрос депутата Рийгикогу Сигне Рийсало.

Согласно анализу министерства, число подпадающих под подоходный налог пенсионеров составит в следующем году 184 000 человек или 55% от общего числа пенсионеров, а совокупный доход свыше 6000 евро в год будут получать почти 205 000 пенсионеров.

По словам Кийка, без внеочередного повышения пенсий на 7 евро в месяц подоходный налог в следующем году должны были бы платить 174 000 пенсионеров.

В текущем году подоходный налог взимается со 106 000 пенсионеров, а в 2018 году их число составляло 53 000  а доход свыше 6000 евро в год в 2019 году получают около 137 000 пенсионеров, что на 37 000 больше, чем годом ранее.

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