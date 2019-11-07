Президент Франции: у НАТО смерть мозга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что у НАТО смерть мозга, и посетовал на нехватку координации между США и европейскими союзниками, а также агрессивные шаги члена альянса Турции в Сирии.
«То, чем мы сейчас занимаемся, это смерть мозга НАТО, - сказал Макрон в интервью журналу Economist. - Между США и их союзниками в НАТО отсутствует какая-либо координация по принятию стратегических решений. Ее просто нет».
Кроме того, президент Франции указал на «нескоординированный агрессивный ход, предпринятый еще одним союзником НАТО, Турцией, в регионе, где на карту поставлены наши интересы».